“完美的钢琴家”，20岁的任奫灿荣膺英国留声机奖双冠王. October. 04, 2024 07:57. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 2日晚（当地时间），青年钢琴家任奫灿（20岁）在英国伦敦举行的留声机（Gramophone）古典音乐奖（以下简称留声机奖）颁奖典礼上获得了钢琴部门奖和年轻艺术家奖等2个奖项。这是韩国钢琴家首次获得留声机奖，也是韩国人首次在留声机奖两个部门同时获奖。 留声机奖由英国古典音乐唱片专门杂志《留声机》从1977年开始每年颁发，在古典音乐唱片奖中被认为是世界最高权威奖。目前，在钢琴、钢琴外器乐、管弦乐、歌剧等11个部门设置奖项。 在钢琴部门最终入围的3张唱片中，任奫灿凭借肖邦练习曲集唱片获奖，除此之外，任奫灿演奏的李斯特超绝技练习曲集也进入了最终候选名单。任奫灿也是留声机奖历史上首位，一名钢琴家的两张唱片被列入最终候选名单的钢琴家。肖邦练习曲集以一票优势领先于超绝技练习曲集，该部门的前两名专辑被任奫灿获得。入围最终候选名单的另一张是皮奥特•安德谢夫斯基演奏的巴托克、亚纳切克、西马诺夫斯基钢琴作品集。 在历届留声机奖获奖者中，韩国人有1990年郑京和凭借雷斯毕基等的小提琴奏鸣曲唱片获得室内乐部门奖，1993年张英珠（莎拉•张）获得年轻艺术家奖。1994年，郑京和凭借贝托克小提琴协奏曲专辑获得协奏曲部门奖，第二次获得留声机奖，2003年张汉娜凭借普罗科菲耶夫的协奏曲唱片获得协奏曲部门奖。 在2日的颁奖仪式上，任奫灿演奏了李斯特的《佩特拉尔卡•索尼特第104号》，赢得了热烈的喝彩。在网上公开的钢琴部门奖审查评价中，评论家罗布•科恩表示：“任奫灿虽然是具有自己个性的演奏者，但具备了波里尼的技巧、像科托说话一样的声音等前辈们所拥有的最高特征。这首曲子的其他录音无法再带来更多的东西。”在“年轻艺术家奖”评选中，评论家蒂姆•帕里评价说：“任奫灿不仅拥有技术，还拥有想象力和丰富的触感，是具备表现这些技术的完美手段的钢琴家。” 颁奖仪式结束后，任奫灿发表感谢说：“从父母的语气开始，我亲眼所见、感受、学到的一切都融入了我的音乐中。我和我的音乐应该非常感谢周围的人。” 相当于今年留声机奖大奖的年度唱片奖由美国小提琴家希拉里•韩演奏的“伊萨伊无伴奏小提琴奏鸣曲专辑”获得。该专辑还获得了留声机奖器乐部门奖。 任奫灿计划在12月17日至22日举行的5次帕沃•耶尔维指挥德意志爱乐乐团访韩演出中，协奏肖邦第2号钢琴协奏曲。

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