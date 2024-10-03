伊朗发射180枚导弹……以色列：“将付出代价”. October. 03, 2024 07:21. by 巴黎=常驻记者 赵恩雅、纽约=常驻记者 林宇善 achim@donga.com、imsun@donga.com. 伊朗当地时间1日果断实施了向以色列本土的3个军事基地发射至少180枚弹道导弹的“真实承诺（True Promise）2”行动。这距离今年4月用导弹和无人机空袭以色列本土的“真实承诺1”作战已经过去了6个月。 以色列总理内塔尼亚胡表示，“（伊朗）将付出代价”，预告将进行报复。美国总统拜登也指示美军“支援以色列的防御，击落针对以色列的导弹”。中东的战云达到高潮。 主导对以色列进行攻击的伊朗革命卫队通过声明表示，“此次攻击是对黎巴嫩亲伊朗武装团体真主党首领哈桑·纳斯鲁拉、革命卫队作战副司令阿巴斯·尼尔·福鲁桑9月27日在黎巴嫩首都贝鲁特死亡，以及巴勒斯坦武装团体哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼亚今年7月31日在伊朗首都德黑兰死亡的报复。”这些人都死于以色列的攻击。半岛电视台报道说，也门的亲伊朗武装组织胡塞叛军2日向以色列发射“库尔德5”火箭，以示对伊朗的支持。 就此次攻击，伊朗革命卫队主张：“90%的导弹成功命中目标。”以色列方面则表示：“大部分都被拦截。”据美联社等媒体报道，此次袭击导致以色列最大城市特拉维夫2人受轻伤，巴勒斯坦自治地区约旦河西岸1人死亡。 随着对双方全面战争的忧虑增加，金融及原材料市场也在发生动摇。1日，美国纽约商业交易所的西部得克萨斯原油价格因担心中东纷争长期化，盘中一度比前一日上涨5%以上，最终以上涨2.44%收盘。安全资产黄金现货也在盘中创下了历史最高值。相反，纽约股市三大指数全部下跌。

한국어