得益于“半导体和汽车的双引擎”9月出口额达587亿美元，创历史新高. October. 02, 2024 07:41. by 金道炯 dodo@donga.com. 韩国出口额上月同比增长7.5%，刷新了9月份的历史最高纪录。这是不顾最近出现的“半导体冬季论”，半导体出口刷新历史最高业绩的结果。 根据产业通商资源部1日发表的进出口动向显示，上个月的出口额为587.7亿美元（约77.576万亿韩元）。虽然因中秋节连休，开工天数减少了一天，但比1年前增长了7.5%，创下了历代9月份中最大的出口额。月度出口从去年10月开始连续12个月保持增长势头。第三季度（7~9月）的出口也比1年前增长了10.7%，达到1739亿美元，连续4个季度呈现正增长势头。 15大主要出口产品中，电脑（132.0%）和船舶（76.2%）、半导体（37.1%）、无线通信设备（19.0%）、生物健康（9.9%）、汽车（4.9%）等6个产品的出口有所增长。特别是半导体出口额为136亿美元，刷新了今年6月以后3个月以来的历史最高值。半导体需求呈现出坚挺的趋势，价格也创下了两位数的上升趋势。排在第二位的出口产品汽车的出口额也同比增长4.9%，达到55亿美元，创下了历届9月份的最高纪录。 从各地区来看，对华出口额在半导体和无线通信设备出口好转的情况下增长6.3%，达到了今年以来的最高值117亿美元。对美出口额也增长3.4%，达到了历代9月份中最高的104亿美元。 韩国上个月的进口额为521.2亿美元，与去年相比增长了2.2%。因此，韩国上月贸易收支顺差为66.6亿美元，连续16个月保持顺差。

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