“震惊世界”，81岁的崔顺花挑战选美大赛. October. 01, 2024 07:41. by 林雨宣 imsun@donga.com. 以81岁的高龄挑战环球小姐大赛（Miss Universe）的崔顺花（音译）受到了美国有线电视新闻网（CNN）的关注。 CNN上月28日（当地时间）报道称，“9月初被选为环球小姐韩国总决赛参赛者的崔某是历届年龄最大的参赛者”，“她证明了年龄只不过是个数字而已。” 据CNN报道，崔某于1952年首次举办环球小姐大赛的9年前，即1943年出生于日本帝国主义强占时期。她经历了经济困难，作为护工工作，在接到患者“尝试一下模特工作”的提议后，人生发生了变化。在模特学院听课，在医院走廊练习走秀，72岁开始了人生第一次模特活动。此后，她参加了首尔时装周，在时装杂志和广告等方面非常活跃。 CNN报道说：“环球小姐到去年为止一直有18~28岁的年龄限制，但今年不仅取消了年龄限制，还取消了身高和体重限制。”此前的6月，71岁的玛丽莎•泰约进入了美国得克萨斯州选拔大赛的决赛。 据CNN报道，如果崔某在30日的韩国总决赛中当选为韩国代表，她将参加11月在墨西哥举行的环球小姐大赛。目前确定参加世界大赛的最高龄者是马耳他的维阿特里斯•恩佐亚（40岁）。崔某对CNN表示：“我想让世界震惊的是80多岁的女性如何维持这样的身体”，“不管结果如何，我都会享受这一过程。”

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