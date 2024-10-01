中东全面战争危机……必须做好安保、经济后遗症应对准备. October. 01, 2024 07:40. . 以色列军队在9月27日暗杀停留在黎巴嫩首都贝鲁特外围的真主党最高领导人纳斯鲁拉后，继续进行军事作战：29日用战斗机摧毁了也门武装团体胡塞的军事设施，30日还用无人机轰炸了巴勒斯坦武装组织的设施。去年10月，统治巴勒斯坦加沙地区的武装势力哈马斯突袭以色列，杀害1200名平民并绑架250人，由此引发的所谓“第五次中东战争”陷入了以色列和泛伊朗势力全面战争的泥潭。 全面战争是否扩大取决于向真主党、哈马斯、胡塞的反以色列军事行动提供武器和资金的伊朗的选择。伊朗国家最高领导人哈梅内伊亲自出面表示：“面对邪恶的以色列，真主党应该站在最前沿。”但究竟是强硬应对的指示，还是真主党冲在前面、伊朗只提供幕后支援，目前尚不清楚。这意味着，局势正处在全面战争还是维持局势的十字路口。 此次中东战争的最大特点是以色列的攻击性。有人指出，第三次执政后因高压政治陷入困境的内塔尼亚胡总理试图通过扩大战事来突破自己的政治失败。据说，在最近3次空袭中，以色列也没有事先向最强国、致力于和平仲裁的美国通报。 这种“跳过美国”与美国改变的地位不无关系。美国像过去一样介入海外纷争的意志和能力也减少了。美国国内页岩气开发成功后，对中东产石油的依赖减少，随着“如果有钱帮助外国，不如用在国内”的特朗普式外交原则被接受，军事介入变得更加困难。在昔日压倒性的美国力量减弱的今天，中东的不确定性比任何时候都大。 中东事态带来的影响是多方面的。即使韩国产业不会立马受到太大影响，但如果全面战争长期化，油价就会动荡，原材料价格上涨也会随之而来。结果随着通货膨胀压力的增大，将动摇好不容易下降到2%左右的物价上涨率。利率和汇率政策也会变得不稳定。有必要重新检查原油供需安全网建设、确保替代路线等。 如果美国选择军事介入，韩国将被要求派兵或提供武器。适当的贡献是不可避免的。但是，伊朗和真主党等可能会把韩国定性为敌对势力，这样一来，韩国国内的舆论可能会分裂。这就是政府应该尽全力管理情况的原因。

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