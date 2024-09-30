林泰京夺得现代五项U19世锦赛男子个人冠军. September. 30, 2024 08:30. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国现代五项希望之星林泰京（17岁•京畿体育高中•照片•音译下同）在国际现代五项联盟（UIPM）19岁以下（U-19）世界锦标赛上获得了男子个人赛金牌。28日（当地时间），林泰京在立陶宛德鲁斯基宁凯举行的决赛中，取得1521分的总分，以6分优势领先意大利选手丹尼斯•阿加布里洛艾（1515分），占据了领奖台最高处位置。 林泰京凭借当天的夺冠，成为现代五项中马术被障碍赛取代后，首次在世界大赛个人赛上获得金牌的韩国选手。就马术而言，由于对随机分配马匹的过程反复出现公正性争议，自上月巴黎奥运会后，马术就被排除在现代五项项目之外。在年龄别比赛中，去年马术已经被障碍赛所代替。 林泰京当天击剑排名第7位、障碍赛排名第22位、游泳排名第13位，似乎离奖牌越来越远，但在第5个出发的最后一项跑射联项（跑步+射击）中成功翻盘。林泰京发表感想说：“在相对较弱的击剑比赛中，多亏了教练们的指导，才得以维持上游水平。可能是因为在跑射联项射击很好地命中靶心，所以才取得了好成绩。”林泰京在国家排名前3名角逐的团体赛中，与队友许敏俊（个人赛第9位）、金敏载（第14位）一起获得了银牌。

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