至少13名韩国核心技术人才被中国“千人计划”网罗. September. 30, 2024 08:30. by 朱贤宇记者、李秀莲记者 woojoo@donga.com、lotus@donga.com. 经确认，至少有13名韩国教授、研究员等学者参加了中国的海外人才引进项目“千人计划”，并已前往中国。美国、日本、澳大利亚等各国为了防止本国人才被中国挖走，正在从国家技术安保的角度进行应对，但韩国政府层面连实际情况都还没有掌握。此前，虽然有人推测韩国也有相当一部分人才参加了“千人计划”，但确认具体数值、经历、个人资料等尚属首次。 《东亚日报》采访组以今年6月到9月的4个月期间中国政府运营的“千人计划”相关网站、中国学者的证言等为基础，找到了参与“千人计划”的韩国教授和研究员等13人的名单，并采访了其中6人。虽然“千人计划”网站目前已经消失，但采访组还发现并分析了保管网上被删除资料的数据库。 综合采访来看，参与“千人计划”的韩国学者主要在2011-2018年被选中后去了中国。他们大部分都曾在韩国首尔大学、浦项工科大学、韩国科技院（KAIST）等理工科名牌大学教授或研究员，后来转到了中国清华大学、复旦大学、西安电子科技大学等地。其中既有在韩国获得总统奖的学者，也有被入选外国媒体评定的“世界100大科学家”的前5名学者。研究领域包括量子计算、人工智能、深度学习、纳米复合体、船舶、半导体及显示器、超导体等国家核心、战略技术。 参与千人计划的金浩正（化名，56岁）教授从1995年起在三星电子、三星显示器担任研究员长达21年，2016年左右跳槽到了中国江苏省的显示器企业。2018年左右，他被选为中国“千人计划”的“外国专家”，并开始接受研究经费支援。此后，他在3家以上中国显示器企业担任了负责人级职务。“千人计划”是共产党下属的中央组织部以“吸引1000名海外人才”为目标创设的大规模人才确保计划。

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