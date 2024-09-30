以色列实施掩体炸弹袭击，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉身亡. September. 30, 2024 08:29. by 趙은아 achim@donga.com. 27日（当地时间），以色列宣布斩首黎巴嫩亲伊朗武装团体真主党的最高领导人哈桑•纳斯鲁拉（64岁）。随着以色列军队的地面部队进入黎巴嫩及与真主党全面战争的可能性增大，中东地区的战云达到高潮。 支援真主党的伊朗也表示“所有抵抗军都要支援真主党”，表明了强硬应对以色列的方针。如果伊朗参战，支援以色列的美国也很有可能介入，因此中东地区内的紧张局面暂时会达到极点。 以色列军方28日通过声明表示：“纳斯鲁拉、南方司令部指挥官阿里•卡拉基等恐怖组织（真主党）的高层指挥官在前一天的空袭中丧生。”纳斯鲁拉在黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区达希耶的居住用建筑18米地下主持会议时，遭到了利用掩体炸弹（又称地堡炸弹）的“精密空袭”。以色列军方表示，“真主党干部们正在协调针对以色列国民的恐怖活动”，并将这次暗杀行动命名为“新秩序（New Order•Seder Hadash）。” 从去年10月开始与以色列进行战争的巴勒斯坦武装政派哈马斯的政治最高领导人伊斯梅尔•哈尼亚今年7月31日在伊朗首都德黑兰被杀时，以色列不承认是自己所为。但是，在清除纳斯鲁拉时，以色列迅速承认并试图将其宣传为战争的主要“成果”。 以色列总理本雅明•内塔尼亚胡也称纳斯鲁拉为“恐怖分子”，认为他的清除是“历史的转折点”。但他同时警告说“今后几天将面临相当大的挑战”，警告伊朗“不要试图攻击以色列”。 真主党在声明中确认了纳斯鲁拉的死亡，并表示，“为了支援加沙和巴勒斯坦，守护黎巴嫩及其坚定而光荣的国民，将继续与以色列战斗。”神情一致的国家伊朗最高领导人哈梅内伊敦促全世界穆斯林“动员一切手段支持黎巴嫩国民和自豪的真主党，帮助其对抗以色列的邪恶政权”。与纳斯鲁拉一起的伊朗革命卫队副总指挥阿巴斯•尼尔福鲁尚也已宣布身亡。《美联社》对此次暗杀解释说：“这是以色列数年间作为目标的杀人中‘最重大的事件’”，“大大扩大了中东战争。”据美国广播公司ABC等媒体29日最新消息，以军进入黎巴嫩的小规模行动或“边境行动”即将或已经开始，目的是消灭黎巴嫩真主党在黎以边境地区的据点。

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