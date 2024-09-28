三胞胎母亲实现警察梦想，总统发来贺信. September. 28, 2024 08:26. by 李相焕记者 payback@donga.com. “我的女儿有三个儿子，每天晚上哄孩子们睡觉后学习。如果孩子们哭了，她会背起他们或者让他们躺在膝盖上继续学习，终于当上了警察。” 最近，首尔市龙山区总统室收到一封信。寄信人是将于27日在忠北忠州市中央警察学校举行的新警察第314届毕业典礼的巡警尹恩贞（音，40岁）的母亲。据家人介绍，尹恩贞白天抚养3个儿子，晚上准备警察录用考试。她终于在40多岁的时候实现了当警察的梦想。 27日，中央警察学校大运动场举行了第314届2191名新任巡警的毕业典礼。警察厅次长、国家警察委员会委员长、2191名毕业生和9000多名家属等参加了此次活动，特色毕业生的故事也引起了人们的关注。 “三个儿子的母亲”尹恩贞母亲给总统室写信的事实迟迟才被公开。母亲在信中写道：“希望女儿在艰难的条件下也能实现警察的梦想。”尹锡悦总统看到这一消息后，发来贺信鼓励说：“对尹巡警的挑战和成就给予鼓励的掌声。为了让更多的妈妈警察出现，将建设工作和家庭可以并存的社会。” 巡警田敏善（音，34岁）曾在第707特殊任务团当过8年的女兵。她曾在2012年河内国际柔道大赛上获得金牌，是国家柔道队选手。巡警宋和平（音，30岁）是国家拳击代表选手出身，参加了2016年里约热内卢奥运会和2021年东京奥运会。宋和平表达自己的抱负说：“我要成为现实版的马东锡，成为对犯罪者坚决、对弱者温柔的外柔内刚的警察。” 巡警崔成旭（音，23岁）在派出所接受现场教育时，追击强制猥亵嫌疑人100多米并最终将其抓获。巡警尹贤尚（音，31岁）说服了试图从建筑物栏杆上跳楼的救助对象。巡警黄宝贞（音，24岁）接到“歹徒持刀刺人”的报案后出动，制服了犯人。 在当天的颁奖典礼上，总统奖和国务总理奖分别由综合成绩最优秀者巡警陈永勋（音，24岁）和巡警李根福（音，24岁）获得。警察厅次长李浩荣通过贺词嘱托道：“希望大家以每个人都是支撑大韩民国的最后支柱的迫切心情，与各种犯罪、不正之风作斗争。”中央警察学校建立于1987年，今年是建校37周年。包括此次毕业生在内，共培养出了13.8932万名警察。

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