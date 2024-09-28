金焕基“蓝色点画”在香港拍卖会上以78亿韩元成交. September. 28, 2024 08:25. by 金民 kimmin@donga.com. 韩国抽象美术画家金焕基（本名金海）的蓝色整版点画（照片）在香港拍卖会上以78亿韩元的价格售出。这是公开拍卖的韩国美术作品中的第三高价格。 26日，在佳士得香港总部所在地亨德森大厦7楼举行的“二十及二十一世纪艺术晚间拍卖”上，金焕基1971年的作品《9-XII-71 #216》以4600万港币（约78.194亿韩元•不含手续费）成交。包括手续费的价格为5603.5万港币（约95.5564亿韩元）。 此次拍卖由2022年在佳士得纽约以1.38亿美元（约1836亿韩元）的价格拍卖保罗•塞尚的《圣维克多山》的拍卖师阿德里安•迈尔负责。金焕基的作品在经过6次竞争后终于找到了主人，但整体拍卖氛围比较平静。此次中标的作品以约77.5亿~112亿韩元（4500万~6500万港币）的价格成交，在估价的下端水平上成交。 佳士得韩国代表李学俊（音译）表示：“该作品具有明亮的蓝色色调，可以看到金焕基涂上底色，在上面画上线后点点的制作过程，是一部很有魅力的作品。”通过此次拍卖结果，韩国绘画历届拍卖价排名前10位全部由金焕基作品占据。历史最高价和第二高价作品是2019年11月在佳士得香港拍卖的《宇宙》（05-IV-71 #200•约123亿韩元）和2018年5月在首尔拍卖行香港拍卖的《3-II-72 #220》（约85.3亿韩元）。 在当天的拍卖会上备受关注的克劳德•莫奈的《睡莲》最终以2亿港币（约339.97亿韩元•不含手续费）的价格成交，梵高的《停泊的船只》以2.15亿港币（约365.47亿韩元•不含手续费）成交。

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