“知韩派”石破茂将任日本新首相……韩日关系要“满上剩下的半杯”. September. 28, 2024 08:24. . 日本执政的自民党昨天选举前干事长石破茂为新总裁，他将在下月1日经国会表决后接替在任3年的岸田文雄成为首相。在党内派系政治中走非主流道路、第五次挑战成功的石破茂属于知韩派。他还在2017年接受《东亚日报》采访时，就从军“慰安妇”问题表示“应该道歉，直到韩国接受为止”，在保守的自民党内部具有稳健的历史认识。 石破茂可能会试图与尹锡悦政府建立友好关系。他在选举前夕出版的书中表达了“韩日关系在尹锡悦总统的领导下戏剧性地得到了改善，对日本来说是个好机会”的认识。 但是新总理的这种认识在保守派强大的自民党内会带来什么样的具体措施还是个未知数。尹总统去年3月出于“埋葬过去，重视未来”的认识，着手改善韩日关系。虽然是在美国总统拜登的高强度要求下进行的，但这是符合韩日两国经济安保路线的选择。当时，韩国提出先发制人的让步措施，称“水杯的一半已经装满，剩下的一半由日本装满”。对于强制征用赔偿金的判决，拿出第三方代偿方案就是代表性的例子。但是，就连岸田首相也远远缺乏填补剩下一半的努力。虽然石破茂被评价为是知韩派、正视历史、直言不讳的政治家，但作为首相会做出怎样的选择还有待观察。 石破茂曾担任防卫相，精通军事领域，一直主张建立像北约一样的亚洲版多边安保合作体。它针对的是中国的扩张，没有韩国的参与是难以想象的。韩国虽然出面加强韩美日安保合作，但考虑到中国和俄罗斯的反对以及尚未解决的历史问题，没有理由急于求成。石破茂还主张修改日本宪法，明示拥有军队。虽然日本舆论认为还为时尚早，但对于韩国来说，不可能同意日本的军事大国化。 随着日本新首相的诞生，韩国政府也将重新审视对日战略。要综合判断冷静的国家利益和国民的历史感情。也有很多国民认为尹总统的所谓“大度让步”是不恰当的。现政府的几名人士就对日关系及历史问题发表了令人皱眉的意见，引发了争议。在日本政权交替之际，韩国政府稳定的状况管理变得更加重要。

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