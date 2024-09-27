拥有亚洲选手最多的1004场比赛出场纪录，郑宇蓝即将举行退役仪式. September. 27, 2024 08:06. by 任寶美 bom@donga.com. “希望能在投手踏板上面对哪怕一名击球手，并向球迷们打招呼，所以正在一边打疼痛针一边做准备。” 郑宇蓝（39岁•韩华•音译）在距离自己的退役仪式还有5天的24日这样说道，“本赛季作为选手没能向球迷们问好，现在要退役了。可能会有出场机会，所以现在也在投球。”韩国棒球委员会（KBO）从2021年开始只允许举行退役仪式的选手超员报名。 代表韩国职业棒球的左腕替补投手郑宇蓝将于所属球队韩华队本赛季最后一场比赛的29日在主场大田球场举行退役仪式。郑宇蓝是韩国职业棒球史上出场次数最多的投手。郑宇蓝毕业于庆南商业高中（现釜庆高中），在19岁的2004年在SK（现SSG）作为职业选手出道后，到上个赛季为止共参加了1004场比赛。即使把范围扩大到日本、台湾等整个亚洲地区，他也是单一联赛出场次数最多的球员。除了服兵役期间的2013、2014赛季外，共有18个赛季在一线队联赛效力，参加50场以上的赛季多达15次。 但是郑宇蓝今年没有参加一场比赛。郑宇蓝在出战52场比赛的上赛季结束后，与球队商议后担任了“场上教练（选手兼教练）”。本赛季，他没有在一线队比赛中上场，而是作为留守军投手教练，一直发挥着帮助年轻选手成长的作用。郑宇蓝遗憾地表示：“休息了一段时间后，想着‘身体状态好些了吗’，进行了很多检查，但我认为（出场）并不容易。”他还说，“从夏天开始，我就做好了心理准备，像‘普通教练’一样多多接近选手。” 郑宇蓝曾两次获得中继王（2008年和2011年）。在2016赛季即将到来之际，他以自由签约选手（FA）的身份从SK转会到韩华队时，创下了替补投手历史最高身价（4年84亿韩元）。2018年成为保局王（35个保局成功），带领韩华队进入了季后赛。这是韩华队的最后一次秋季棒球比赛。对于这样的头衔，郑宇蓝表示：“我不是一个了不起的选手。可能是因为长期以来一直坚持站在投手踏板上，所以得到了认可”，“没有把目光投向远处，很珍惜每一天。” 郑宇蓝在1004场比赛中共消化了997又三分之一局的投球，取得了64胜47负、197个保局成功、145个三振、937个脱三振、平均责任失分3.18的成绩。距离1000局、200个保局成功、1000个脱三振仅有咫尺距离。郑宇蓝表示：“我们队一直在翻新，所以欲望也比较少。如果再努力一点，也许就能实现，但即便如此，也是收获了更多，所以比起遗憾，幸福感更大。”在韩国职业棒球界，达成总计100个保局成功-100个中继成功的选手只有郑宇蓝和三星队的助理教练郑大贤（106个保局成功-121个中继成功）。 郑宇蓝表示，此前在打棒球时最伤心的时候是新冠病毒扩散时期，并说了这样一段话。“当时在观众席空荡荡的赛场上打棒球。我感觉到没有球迷，所以才这么费劲。在棒球场上听到球迷们的呐喊时，出现了最帅气的样子。今后可能再也听不到那些呐喊声了，这应该是最遗憾的吧。”

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