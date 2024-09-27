哈里斯 VS 特朗普……美国优先主义竞争. September. 27, 2024 08:05. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国民主党总统候选人、副总统哈里斯当地时间25日表示，为了恢复钢铁和半导体等制造业，将制定10年内提供1000亿美元（约13万亿韩元）税额减免的“美国前进（America Forward）”战略。共和党总统候选人、前总统特朗普也提出了通过下调法人税、提高进口产品关税等让离开美国的制造业回归的“新产业主义公约”。在11月5日的总统选举中，无论谁当选，“美国优先”的产业政策都会加速推进。 哈里斯当天在选举最大激战地宾夕法尼亚州的匹兹堡表示：“美国经济力来自产业的力量。为了扩大钢铁和制造业优质的工作岗位，将提供税额减免。”她还表示：“绝对不会把美国卖给竞争对手或敌人。”匹兹堡是象征美国钢铁产业的城市，是日本制铁要收购的美国钢铁总公司所在地。有分析认为，哈里斯为了强调培养制造业的意志，在匹兹堡发表了相关公约。而且，哈里斯一直反对日本制铁收购美国钢铁公司。 哈里斯在当天公开的83页经济政策公约集里也表示：“‘美国前进’税额减免的目标是投资核心战略产业和创造工作岗位。将把焦点放在钢铁、生物、人工智能、量子计算、航空航天、半导体、清洁能源等新兴技术上。” 特朗普同一天在另一个选举竞争地北卡罗来纳州的夏洛特游说中表示：“将向美国企业提供减税，对外国产品征收关税，恢复制造业工作岗位。将创造数亿美元。”他在前一天在佐治亚州的萨凡纳游说中强调：“如果投票给我，将看到从韩国到北卡罗来纳州、从中国到宾夕法尼亚州、从德国到佐治亚州的‘制造业大出走’。”

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