韩日拉北者家属：“没剩多少时间了，请帮帮我们”. September. 27, 2024 08:04. by 林雨宣 imsun@donga.com. “我们身后展示着南和北的房子，两套房子之间的墙壁象征着分裂。这个空间超越了单纯的房间，象征着各自不同的生活。另外，这也是分裂后的家人记住自己所爱之人的方式。” 25日（当地时间），在举行第79届联合国总会的美国纽约曼哈顿，分别设置了模仿南北家庭住宅的摄影棚。在其面前的椅子上，因朝鲜而失去家人的5人分别用颤抖的声音用1个小时讲述了自己的故事。当天，非营利团体“韩国社交协会”举行的朝鲜人权恳谈会《请不要忘记我Forget Me Not》上，韩国和日本的拉北者（被绑架到朝鲜的人）及扣留者家属登台，就朝鲜侵犯人权的情况大声疾呼。 脱北者孙明花（人名音译下同）讲述了数十年间在朝鲜煤矿强制劳动中牺牲的国军俘虏父亲的故事。孙某哽咽着说：“根据父亲的遗言，2013年将遗骸送到了韩国，但作为代价，哥哥、弟弟和侄子必须被送往政治犯收容所。”金奎丽用颤抖的声音呼吁说：“我1998年脱北，但弟弟去年被中国强制遣送回朝鲜”，“请国际社会帮助我找到弟弟。” 1978年在日本某海边被朝鲜绑架的日本人松本留美子的弟弟松本辉昭、2013年在传教活动中被朝鲜抓走的金正旭传教士的哥哥金正三也参加了当天的座谈会，传达了家人的迫切等待。参加座谈会的几名侨民也转达了“我也有家人在朝鲜”的故事，并一起请求国际社会的帮助。。 韩国外交部长官赵兑烈、美国国务院朝鲜人权特使朱莉•特纳、国务院负责民主主义、人权、劳动事务的副助理国务卿达夫纳•兰德也一同出席了当天的座谈会。赵长官表示：“‘不要忘记我’的句子是人权蹂躏受害者的恳切呼吁，也是朝鲜居民们无声的呐喊”，“感谢为了被朝鲜扣留的亲爱的家人，不断在黑暗中传达消息的人们的牺牲和勇气。”接着，他还表示：“在过去的70多年里，我们民族分成两派，经历了残忍的社会实验，看看自由人权和民主主义的存在与否会对人类产生什么样的影响”，“11月进行的朝鲜人权定期研讨中，不仅是朝鲜的人权状况，还将强烈表明对非转向长期囚、国军俘虏、强制遣返的脱北者问题等的担忧。” 兰德副助理国务卿表示：“离散家属大多数是80多岁到90多岁的高龄层”，“感到时间所剩无几的紧迫感，为了无条件地与朝鲜协商并让其回到谈判桌上，正在竭尽全力。”

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