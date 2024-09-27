国情院：“朝鲜第七次核试验，有可能是在美国总统选举之后……朝中关系大为恶化”. September. 27, 2024 08:03. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 国家情报院26日表示，相比11月美国总统选举之前，朝鲜有可能在选举之后进行第七次核试验。据国会情报委员会执政党干事、国民力量党议员李成权透露，当天在国会情报委员会全体会议上，国情院就相关提问表示，“在美国选举前夕，朝鲜有可能进行（核试验）。但因为朝鲜有发射洲际导弹、人造卫星等多种军事挑衅手段，相比选举之前，有可能更晚。”据悉，只要朝鲜国务委员长金正恩下定决心，随时都可以进行核试验。分析认为，在国情院看来，朝鲜可以首先阶段性地使用其他挑衅选项，把核心筹码第七次核试验放在美国总统选举之后。 国情院就朝鲜此前于13日突然公开高浓缩铀生产设施表示：“综合过去的各种事例来看，降仙（比宁边）的可能性更大。朝鲜有加速铀浓缩活动的动向，国情院正在持续监视和注视宁边的另一个核反应堆是否启动。” 国情院就朝鲜的核物质拥有量表示，朝鲜拥有约70公斤钚，高浓缩铀也拥有相当数量。国情院分析认为，至少可以制造两位数的核武器。在这种情况下，美国外交安保智库兰德研究所的首席研究员布鲁斯·贝内特当天在世宗研究所主办的“韩美核战略论坛”上主张，朝鲜确保85公斤钚和1000至1900公斤左右的高浓缩铀。这是以同一研究所的研究员格雷戈里·琼斯的论文为依据做出的发言，如果实际拥有上述内容，朝鲜将能够生产超过100枚核武器。 国情院就朝俄关系表示：“俄罗斯向朝鲜提供精炼油等经济援助，对此我们密切关注和担心。”对于据悉与朝俄关系密切相比相对疏远的朝中关系，国情院评价称，“大为恶化”。国情院表示：“在对在中国活动的朝鲜赚取外汇者的查处或轮换过程中，朝中之间正在展开相当多的心理战。我认为（关系）改善的可能性并不高。”

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