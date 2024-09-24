首尔市将拆除汉江边混凝土护岸，重新打造树林. September. 24, 2024 08:19. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 首尔市计划到明年为止，把铺设混凝土的汉江护岸的90%以上复原为泥土、碎石等自然型。为了让汉江生态界具备自生能力，首尔市还将对5处汉江生态公园进行重新整顿。 首尔市23日表示，将通过“大汉江”项目集中推进恢复汉江自然性的项目。护岸是为了防止江岸被侵蚀而设置的设施，汉江边共设置了82公里。作为汉江复兴的一环，首尔市从2007年起拆除汉江边的混凝土，填上沙土并种植水生植物，复原成自然型护岸，包括汝矣岛小河在内，共建设了5处面积达151万平方米的生态公园，是汝矣岛公园23万平方米的6.5倍。结果，汉江的物种从2007年的1608种增加到了2022年的2062种。 首尔市到明年为止，将把铺设混凝土的汉江边护岸中相当于复原对象区间（57.1公里）94%的53.7公里复原成泥土、碎石并种植水生植物的自然型。除了靠岸设施、桥梁等结构上存在问题或为了水上安全无法复原的地方外，都计划复原为自然型。 目前，复原对象区间的86%（49.5公里）已复原为自然型。首尔市计划明年复原纛岛汉江公园取水场-千户大桥、汝矣岛三江汇合部-汉江大桥、圣水大桥-岭东大桥下游等共4.2公里。望远汉江公园内的江边北路桥梁下部区间，考虑到开发事业等周边条件的变化，将逐渐复原。 此外，今年和明年将在护岸和岸边分别种植7万棵和6万多棵树，形成共生长370多万棵的汉江森林。首尔市去年种植了柳树、明子树、朴树、山荔枝树、榆树等共8万棵。 首尔市还将重新整顿5处汉江生态公园。现在汉江上建有汝矣岛小河（75.8万平方米）、江西湿地（37万平方米）、古德水边（16.83万平方米）、岩寺（16.2万平方米）、兰芝生态湿地园（5.76万平方米）等生态公园。为了不破坏生态界的稳定，首尔市政府计划到2026年为止另行准备用户路线，在频繁的水淹地区营造考虑植物自生条件的环境等，进行针对性的整顿。

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