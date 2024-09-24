民间人士能否成为军司令官？. September. 24, 2024 08:17. . 刘备在三顾茅庐之后，成功挖走白面书生诸葛亮，并让他担任军事指挥后，关羽和张飞愤怒不已。这个故事虽然是小说的情节设定，但如果真的发生这种情况，真的有人认可诸葛亮吗？实际上，诸葛亮的梦想是成为文武兼备的领导人，对军事指挥也产生了欲望，但与小说不同，刘备挽留了他。 曾是美国职业棒球大联盟圣路易红雀队著名主教练的托尼•拉鲁萨因律师出身、称霸美国职业棒球大联盟而闻名，但事实上他也是职业棒球大联盟选手出身。以微不足道的成绩结束选手生涯后，他成为了律师。无论是体育还是战争，如果像诸葛亮一样毫无实战经验的人成为领导人，将帅会反抗，士兵和国民会感到不安。 苏格拉底生活的年代确实发生了这样的事情。雅典通过公民投票选出了司令官，一个叫尼基马基德斯的逆转将领败给了安提斯泰尼这位富翁、有手腕的经营家。也有可能是因为金权选举蔓延的时期，安提斯泰尼的财力发挥了威力。因此更加愤慨的尼基马基德斯遇到了苏格拉底。雅典的良心和智慧的苏格拉底荒唐地说，“安提斯泰尼可以成为优秀的指挥官。” 苏格拉底的一贯主张如下。找出有能力的人才，使其能胜任，为国家献出自己的努力和财产，公正赏罚，赢得部下的人气，是领导者的共同美德和义务。 现代军队与古希腊时期的军队不同。即使是苏格拉底的话，平民也不能成为军事司令官。但是在古代雅典成为司令官意味着即将成为政治领导人。在苏格拉底时代，雅典正在坠落。他的真实意图在于拯救没落社会的领袖形象。太明显的美德了？环顾世界吧。哪有这样的领导。

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