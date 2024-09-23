“200年一遇的极限暴雨”…每小时104毫米的秋季暴雨. September. 23, 2024 07:49. by 李素贞记者、庆南=崔昌桓记者 sojee@donga.com. “这是我活到现在有过的最噩梦般的经历。当时我在家，根本没来得及采取任何措施，水一下子就涨到了腰部，好不容易才逃了出来。” 22日，庆尚南道金海市七山西部洞二东村的统长崔龙基（音）用失落的声音这样说道。金海从20日开始下了427.8毫米的“水炸弹”，地区河流潮满江水位急剧上升，21日上午9时左右，泛滥的江水横扫了二东村。崔某说：“拨打119报警的期间，河川水位涨得非常快，河水开始越过堤坝冲向房子和水田”，“如果再下一个小时暴雨，堤坝就会破裂，水田、住宅等全部被水淹没。”当天，联合国教科文组织世界遗产大成洞古坟的一部分在金海倒塌。 周末期间，以庆南、釜山、全南、济州等南部地区为中心，下了创纪录的暴雨，各地接连出现了损失。21日，釜山发生大型沉洞（地陷），釜山消防灾难本部排水车辆和5吨级卡车掉入洞中，全南长兴郡还发现一名被急流冲走的80多岁男子死亡。据农林畜产食品部透露，由于从20日开始的降雨，截至22日上午8时，相当于5050多个足球场面积的3608ha（公顷）发生了农作物浸水事故。 据气象厅当天透露，19日至21日晚12时，济州三角峰、庆南昌原市、金海市、全南丽水市、江原束草市等地的累计降雨量（降水量）分别为770.5毫米、529.4毫米、431.1毫米、400.5毫米、388.5毫米等。 特别是昌原地区，21日一度降下了每小时104.9毫米的“极限暴雨”。此次集中降雨量达去年累计降雨量（2161.1毫米）的四分之一。一般来说，每小时30毫米以上属于暴雨，50毫米以上属于极限暴雨。如果每小时降雨量超过100毫米，就看不到旁边的人。昌原此前的每小时降雨量记录是2009年7月16日的102毫米。气象厅分析称，此次庆南地区暴雨是“200年一遇的暴雨”。

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