每五家就有两家“独居”，如何应对日益紧迫的缩小社会. September. 23, 2024 07:46. . 朋友J最近搬家后，收到了统长发来的一条短信。内容是，为了确认是否真的住在家里，将上门访问。信息的最后写道，“家里人谁都可以确认”。他说自己是一个人住，问能不能周末早晨来拜访，因为项目即将结束，天天都要上夜班。但得到的回答是，“晚上11点之前给我打电话吧”。结果晚上11点多，统长到了家门口又走了。J说：“不知道让独自生活的人怎么办，很生气。对方最后一句话又说‘我想是当然会有其他人在一起生活的’，更是让人无语。” 之所以再次想起J的插曲，是因为统计厅12日公布的“未来家庭人口推算”。统计厅每两三年预测一次今后30年的家庭规模、家庭成员数等，但此次推算中，加快的一人家庭增加趋势尤为明显。据推算，单身家庭到2037年将占全体的40.1%。也就是说，13年后，每5个家庭中就有2个家庭是独居。2年前的估算中，2050年单身家庭的比重也没有超过40%。 早在4年前，政府已经出台了针对一人家庭增加的中长期应对方案。当时政府在解释推进背景时说：“虽然家庭结构变化很快，但居住、福利等家庭相关政策仍然维持着过去以四人家庭为中心的框架。”应对方案包括搞活公有住宅、加强对女性一人家庭的安全、努力防止老人一人在家孤独死等。但是像J一样反问“什么时候出台了这样的政策”的人更多。 当时的中长期应对方案中还包括“培育一人家庭新产业”，决定扩大对方便食品产业的支援，并支援单人家庭菜单开发等咨询。虽然政策效果不得而知，但企业正在迅速应对加快的缩小社会时钟。在大型超市里，已经可以轻易看到针对单人家庭的小容量、小包装产品，还推出了多种单人厨房家电产品。 独居者增加是高龄化的另一种面貌。随着与子女分开生活的老人越来越多，单人家庭的数量以高龄层为中心正在增加。据未来家庭人口推算，65岁以上的一人家庭在今后30年内将增至2.6倍。到2052年，单人家庭中比重最大的年龄段将是“80岁以上”。在去年的家庭实态调查中，70岁以上的应答者已经把“一人家庭生命周期分类支援”选为第二个需要的家庭支援服务，这是值得回味的部分。 由于低出生率严重到令人担心国家的消亡，一人家庭的应对可能会被抛在脑后。为了创造有更多孩子出生的环境，只能采取优待两人以上家庭的政策。但在生活中，谁都至少一次成为一人家庭，现在也成为了老龄化带来的眼前的现实。应该把“应对缩小社会”的口号填满实质内容。“以四人家庭为中心的框架”与现实相撞、爆发不和谐音的时候已经不远了。

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