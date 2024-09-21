捷克总统：“对韩国最终承揽核电站订单持乐观态度”. September. 21, 2024 07:32. by 黃炯? constant25@donga.com. 捷克总统彼得·帕维尔在与正在捷克进行正式访问的尹锡悦总统举行首脑会谈后表示：“荷兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、波兰等国家有开发核电站的计划，因此我们与韩国合作的潜力很大。如果在捷克（核电）合作成功，可以考虑（共同）进军第三国。” 帕维尔当地时间19日在布拉格与尹锡悦举行首脑会谈后，在联合记者会上就选择韩国为事业优先协商对象的杜科瓦尼核电站建设问题表示：“如果（此次事业合同）最终签订，可以考虑（与韩国）追加特梅林新核电站事业（合作）。”捷克计划，在杜科瓦尼核电站二期之后再决定是否承揽特梅林核电站二期的订单。帕维尔在与尹锡悦举行首脑会谈时表示：“对韩国水力原子能最终承揽（杜科瓦尼核电站）项目持乐观态度，将共同努力，使该项目成为两国关系发展的新基础。” 尹锡悦在会谈结束后举行的记者会上表示：“在杜科瓦尼核电站建设的设计、施工等所有程序上，将与捷克一起。可以构建核能同盟。”他在会谈中表示：“大韩民国的‘韩国团队’将积极合作，使杜科瓦尼核电站项目成为‘两国共同建设的核电站’、为两国共同经济增长做出贡献的互惠项目。”尹锡悦与捷克总理菲亚拉20日一同访问距离布拉格90公里的普尔森市的斗山斯柯达电力及斯柯达JS等2个核电站企业，并签署了从核电站建设到设计、运营、放射物管理等核电站生态界全周期合作的13个谅解备忘录。

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