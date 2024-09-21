甚至强迫“代缴工程费”……龙山仓促搬迁引出的牛鬼蛇神. September. 21, 2024 07:31. . 总统警护处干部郑某涉嫌在2022年5月、6月警护处长公馆维修工程尚未确保预算的情况下，在根本没有合同程序的情况下，将工程交给A某，并让其他事业者金某代缴工程费等，正在接受检察机关的调查。金某与郑某关系密切，曾负责16.3亿韩元的总统办公室防弹窗工程，在郑某以工程瑕疵为由要求全面更换后，金某代缴了1.76亿韩元的警护处长公馆维修工程款。 监查院去年10月表示，“金某在虚报总统办公室防弹窗工程费用5倍以上的报价单后，仍然负责工程”，委托检察机关进行调查。监查院还委托调查以私订合同委托给金某的郑某。检方调查结果显示，郑某还涉嫌将前总统文在寅梁山私宅工程、朴槿惠前总统大邱私宅工程等交给金某，骗取工程款1亿韩元左右，并收受7000万韩元左右的贿赂。 据悉，郑某在接受检方调查时陈述，“总统室搬迁日程紧迫，事情不可避免”。检方虽然主张警护处长公馆工程并不紧急，但无法解释为什么郑某会要求对自己没有好处的代缴。尹锡悦总统在候任总统时期曾夸口要把总统办公室搬到光化门，但结果并不如意，突然又改成了龙山。此外，虽然他宣称500亿韩元就可以完成迁移，但到去年为止又增加了140亿韩元。除郑某个人的错误之外，还因为在没有充分确保预算的情况下按照就任日程推进工程才会如此，这一点不能忽视。 总统官邸迁移工作也属于草率推进。起初说要搬到陆军参谋总长公馆，后来又突然改为外交部长公馆。在监查院的监查中，获得官邸装修工程的企业偏偏是总统夫人金健希担任代表的Covana Contents的展示赞助者之一，而且该企业转包工程的18家企业中有15家是无资格企业。这也是私订合同，真是疑窦百出。 因日程紧迫而赶工程、用紧张的预备费用推进工程，自然大有可能发生各种不正之风。在私订合同中更是如此。有必要对总统室和官邸迁移过程中的违法行为和法外行为进行彻底的调查并予以公开。

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