美国时隔4年半下调利率……不能尽情欢迎的“负债共和国”. September. 20, 2024 08:12. . 美联储一下子将基准利率下调了0.5个百分点。这是自新冠疫情肆虐的2020年3月以来首次下调。随着美联储跟上此前开始下调的欧洲中央银行、英国的步伐等，预计全球利率下调速度将加快。韩国为了应对内需不振，也要考虑下调利率，但闹腾的房价和暴增的家庭负债阻碍了前进的步伐。 在美联储货币政策方向预告转变的情况下，全球金融市场关注的是降息幅度。随着美联储决定“大幅削减”，美国标准利率降至4.75%-5.0%。美联储还暗示年内有可能再次下调两次利率。受新冠疫情的影响、持续4年半的与通货膨胀的战争终于结束。 虽然债台高筑的家庭和企业等待已久的降息时代拉开了帷幕，但韩国却处于无法尽情欢迎的处境。随着基准利率为3.5%的韩国和美国的差距缩小到1.5个百分点，对外国资本流失的忧虑也减少了。上个月消费者物价上涨率为2.0%，也符合韩国银行的目标。问题是，与利率上调期间家庭等经济主体的债务减少的美国等发达国家不同，韩国在负债结构调整上失败了。 特别是今年以来，随着低利率政策资金贷款的扩大、总负债本息偿还比率（DSR）限制延期等政府的政策错误一再出现，上个月家庭负债暴增到了历史最高值。增加的债务大部分集中在房地产，首尔公寓价格连续24周呈上升趋势。虽然金融当局全方位压迫银行，贷款增加速度在上个月有所下降，但“不能只有我落伍”的住宅实际需求者的“排斥恐惧症”和住宅购买意志仍然达到最高潮。在这种情况下，如果韩国银行下调利率来刺激内需，可能会给“挖空心思借贷”“举债投资”火上浇油。如此增加的债务有可能进一步萎缩家庭的消费余力，从而降低经济增长率。 尽管如此，韩国政府还是将美联储的决定解释为“全球复合危机结束的信号”，委婉地施压降低利率，称将把经济政策的重心放在刺激内需上。韩国银行要想在10月份开始下调利率，必须具备扩大首都圈公寓供应、控制投机性房地产贷款等前提条件。绝不能出现因政府的急躁心理而进一步扩大已达到危险水平的“负债炸弹”的情况。

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