《专栏》要想延缓国民年金基金的枯竭，必须先填补运营人力. September. 19, 2024 08:37. by 李維鍾 pen@donga.com. 国民年金公团持有约30%股份的美国旧金山市内的“One Bush Podium”大厦。本月初，继纽约、伦敦、新加坡之后，国民年金公团在这里开设了第四个海外投资事务所。包括所长在内的基金运用人力共有4人。他们选择了潜力巨大的硅谷企业，开始了直接投资的业务。公团理事长金泰贤（音）在开业仪式上表示：“将提高基金收益率，为年金改革做出贡献。” 1988年成立的国民年金以今年6月底为基准，运营规模已达1147万亿韩元。但由于当初设计时就是“拿的钱”相比“出的钱”更多，过了某个时期，基金必然会枯竭。如果提高收益率，国民就会受益，从而推迟枯竭时间。收益率每提高1个百分点，枯竭时间就会推迟5年。假设现行制度保持不变，基金将在2041年达到1882万亿韩元的顶点，之后将逐渐减少。 但在资金累积的同时，运作资金的人却不足。以去年底为基准，基金运用本部运营职定员为365名，从2018年起一次也没有凑足过定员。事实上，并不是因为不想填补人力而没有满员。由于办公室所在地是地方上（全罗北道全州市），因此身价较高的金融界人士不太喜欢。每年有二三十名运营人员辞职也是因为这个原因。年薪也达不到业界的要求。虽然把办公室搬到首尔、把工资提高到民间水平以上，可是个解决方法，但实际上并不容易。因为有可能卷入地方上的反对和平衡性争议等。 那么该怎么办呢？首先可以考虑增加海外事务所运营人力的方法。国外办事处在地理因素方面具有比较优势。据政府内部分析，以2020年为基准，如果将海外专门人力增加到201名，人工费将增加1137亿韩元。相反，由于基金收益率上升等原因，最多可以追加获得1.7万亿韩元的收益。但海外事务所的名额数几年来一直被冻结在58名。与其他国家相比，韩国的规模也算是比较小的。国民年金在海外事务所有10名左右工作人员，荷兰、加拿大、挪威等国家的年金基金最多达50名至90名。 另外，还应减少每名人力资源的基金运用规模。要想在股票投资中稳定地获得高收益率，就要最大限度地仔细调查和挖掘增长潜力大的企业。这必须得有很多专业人才。国民年金运营人力虽然人均运营规模超过3万亿韩元，但荷兰公共年金运营公社等海外年金基金的人均运营规模只有数千亿韩元。因为可以慎重、深入地观察投资对象，所以成果也会更好。2013年至2023年，挪威主权财富基金的累计收益率达到年均16.1%，几乎是国民年金的3倍。 公团自己也要努力。加拿大年基金从2006年开始投资多种代替资产，大幅提高了收益率。长期收益率超过年10%。很多人指出，国民年金没有长期运营目标，只能投资规定的资产群，因此应对市场变化是有限的。年金改革需要时间，因此现在应该补充不足的人力，改善投资体质，再次飞跃。

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