“嫌疑人在无阻的情况下在现场停留了12小时”……特朗普险再遭暗杀，警卫工作失败争议不断扩散. September. 19, 2024 08:40. by 崔智善 aurinko@donga.com. 继今年7月之后，美国共和党总统候选人兼前总统唐纳德•特朗普当地时间15日险些再次遭遇暗杀，对警卫工作失败的争议正在加大。负责特朗普候选人警卫工作的特勤局（Secret Service）表示“这是没有计划的即兴日程”，解释说事前搜索存在局限性。但是大选候选人、前总统的有力政治家在两个月内两次遭遇暗杀，因此围绕特勤局和警卫力量的批判将会继续扩大。 《纽约时报》等媒体18日报道称，特朗普15日在佛罗里达州西棕榈滩的本人拥有的高尔夫球场特朗普国际高尔夫俱乐部打高尔夫球之前，向特勤局通报了相关日程。因此，特勤局没能事先对高尔夫球场周边进行充分的搜查。取而代之的是，特勤局在球场上比特朗普领先一两个洞，确认是否有威胁。在此过程中，特勤局发现试图暗杀的嫌疑人赖恩•韦斯利•劳斯在草丛中用枪口对准特朗普后，提前向劳斯方向进行了射击。劳斯没能开枪，立即逃跑时被抓获。 虽然日程突然，劳斯没能向特朗普开枪，但据美国联邦调查局（FBI)）透露，在没无阻的情况下，劳斯接近了特朗普的移动路线，并在高尔夫俱乐部周围停留了12个小时。因此，对特勤局的批评声越来越大。特别是特朗普候选人7月在宾夕法尼亚州巴特勒遭到暗杀才两个月，在佛罗里达州海湖庄园逗留时，经常访问只有10分钟路程的特朗普国际高尔夫俱乐部，外界也熟知这一事实，因此有人主张这是特勤局警卫工作的失败。 但是，特勤局的立场是，现场应对像“教科书”一样出色。美国代理特勤局局长小罗纳德•罗16日表示：“嫌疑人没能确保特朗普的视线，逃离了现场，也没能向我们的要员开枪。”他接着表示，对特朗普候选人的海湖庄园的警卫水平与担任总统时期的2017年相比“没有什么差异”。

한국어