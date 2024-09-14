特朗普所称“移民吃狗”被证实为谎言，演变成炸弹恐怖威胁. September. 14, 2024 07:34. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “在斯普林菲尔德，移民捕食宠物猫和宠物狗。” 美国共和党总统候选人、前总统特朗普当地时间10日在电视辩论中做出的有关移民的发言引起了轩然大波。在特朗普提到的城市里，甚至发生了炸弹恐怖袭击的威胁。 据路透社等媒体报道，俄亥俄州斯普林菲尔德市当局2日表示：“由于收到针对多个设施的炸弹威胁，将关闭市政府。”该市相关人士表示：“当天上午8时24分左右，市内多家机构和媒体收到了炸弹威胁邮件。”居住在斯普林菲尔德的海地出身移民们也在诉说着恐惧。据悉，部分移民家属在电视辩论后没有把子女送到学校。 美国政府和地区当局正在致力于宣传特朗普的发言是“谎言”。斯普林菲尔德市当局表示：“从未接到过移民吃掉其他居民宠物的举报。”美国白宫12日也批评说：“（特朗普所称）扩散了垃圾，使居民的生活陷入危险。” 但“移民捕食宠物”的阴谋论以共和党极右势力为中心不断扩散。特别是当地有人指出，这一主张源于以“极右阴谋论者”闻名的劳拉·卢默（音）。 卢默是在社交媒体X拥有120万名粉丝的女性网红，最近经常出现在特朗普的活动中。据悉，在举行电视辩论的10日和特朗普遭遇暗杀枪击的第二天即7月14日，卢默还和特朗普一起乘坐了专机。11日在纽约举行的“9·11恐怖事件追悼活动”上，她也和特朗普同行。 英国《泰晤士报》报道说：“卢默在辩论前几天在社交媒体上散布了‘移民吃宠物’的阴谋论。她怂恿特朗普将其用于攻击对方。”美国有线电视新闻网（CNN）也援引消息人士的话报道说：“卢默甚至知道特朗普的个人电话号码，对特朗普发挥着相当大的影响力。”

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