泛政府特别工作组成立，着手解决“空房”问题. September. 14, 2024 07:32. . 在率先经历人口减少的发达国家中，空房子是长期令人头疼的事情。为了解决这一问题，英国、法国等国家早在2000年前后就引进了“空房税（Empty Homes Tax）”。对于空置2年以上的房子，最多征收300%的地方税，这是鞭策人们不要长时间空置，尽快卖掉或出租。荷兰、西班牙、意大利等国家的“1欧元项目”非常活跃。例如，以房屋改造为条件，给想出售很难用1欧元处理的空房的主人和想低价购买农村住宅的人牵线搭桥。 ▷提到空房问题，就不得不提日本，以去年10月为基准，空房达到了900万套。其中，除去别墅、租赁、买卖用等，没有使用目的而闲置的空房达385万套，20年间翻了一番。虽然中央政府制定了《空房特别法》，每个地方自治团体都运营着只要想入住就可以免费或低价购买的“空房银行”，但情况却无法赶上激增的空房。 ▷低生育、高龄化处于世界最高水平的韩国，空房也在迅速增加。全国各地方自治团体早已为处理成为废宅的农村空房而伤脑筋。由于再开发和重建计划泡汤，市中心到处都有不少空房子。在韩国大城市中，空房排名第一的是“只剩下老人和大海”的釜山。据悉，由于在全国广域市中最早进入超高龄社会，釜山人口只有首尔的三分之一，但闲置的空房却更多，超过5000套。 ▷全国各地破旧的空房子里堆积着垃圾，臭气熏天，老鼠和虫子翻腾。短则数年，长则数十年闲置的空房不仅威胁邻居的安全，还成为犯罪的温床。如果村里出现一间空房，周围就会迅速出现空房，传染效果也很强。有研究结果表明，如果空房增加，周边公寓的价格会下降近3000万韩元。借用“破碎的玻璃窗理论”，一间废弃的空房将整个小区变成贫民区的现象正在成为现实。 ▷尽管如此，政府对空房子的实际情况了解和管理也参差不齐。据统计厅的2020年住宅总调查显示，全国共有151万套空房，其中包括未出售、新建等。1年以上无人居住或不使用的“真正”空房有13.2万多套，城市地区的空房由国土交通部管理，农渔村的空房由农林畜产食品部、海洋水产部管理。据悉，包括这些部门和行政安全部在内的泛政府特别工作组（TF）直到上月才成立，并开始拆除空房等整顿工作。如果不想重蹈日本的覆辙，首先应该掌握确切的实际情况。

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