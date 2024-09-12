“控制高宽带存储器对华出口”……美国施压韩国参与半导体限制. September. 12, 2024 08:37. by 李基旭记者、世宗郑顺求记者 71wook@donga.com、soon9@donga.com. 美国商务部负责对中国半导体出口的高级官员表示，韩国企业生产的高带宽存储器（HBM），应该向美国和盟国而不是向中国供应。高宽带存储器是支持人工智能半导体驱动的核心产品。 当地时间10日，出席由韩国产业通商资源部主办的“韩美经济安保会议”的美国商务部负责产业和安全的副部长艾伦·埃斯特韦斯表示：“要想阻止（中国等）掌握威胁美国和同盟安保的尖端技术，同盟国共同合作非常重要。世界上制造高宽带存储器的企业有3家，其中2家（三星电子、SK海力士）是韩国企业。”他接着说：“重要的是为了我们的同盟开发和使用这种力量。为了不让中国的相关力量壮大，正在思考应该采取什么措施。” 此前的5日，美国商务部产业安全局表示，将实施可用于军事用途的量子计算机、用于制造尖端半导体的全环绕栅极（GAA）、用于金属零部件生产的3D打印技术等24个品种的出口限制。特别是，允许日本、德国等国家即使没有美国联邦政府的许可也可以出口美国的相关技术，但对韩国却提出了“只有提出申请才能批准”的“有条件许可”。有分析认为，这是在委婉地表达韩国的对华出口限制强度不及美国所希望的水平。

한국어