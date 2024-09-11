信用A等级韩国企业即将突破10家……“危机经营的力量”. September. 11, 2024 07:37. by 金在亨记者、韩在熙记者 monami@donga.com、hee@donga.com. 从标普、穆迪、惠誉等世界三大信用评价公司获得上位等级A等级（A-、A3、A-以上）的非金融系列韩国企业数量有望历史上首次超过10家。今年现代汽车和起亚汽车等企业被评为A级，仅上半年（1月-6月）就有9家，已经超过了5年前的7家（以年底为准）。有评价认为，在大流行、供应网重组、地缘政治不确定性等即将到来的时期，韩国企业特有的“危机经营”能力发挥了价值。 ● 仅上半年就有9个A等级，成为国际信用“优等生” 本报10日对金融监督院电子公示系统进行分析，结果显示，今年上半年被三大信用评价公司评为A等级的公司有9家。这是除金融、保险、投资公司外，在此期间接受评价的企业标准。以同样的标准，5年前的这个数值是7处。当时没有得到A等级的现代汽车、起亚、现代摩比斯、浦项制铁控股公司等得到了上调评价，数值有所增加。 考虑到下半年（7月-12月）每年获得A级的韩国电力公社和韩国天然气公社的评价，预计有史以来首次突破10处。获得A等级的企业数量从2014年的7家到去年的9家，一直停留在10家以下。 评价国家信用等级的三大信用评价公司评价等级分为长期标准标普22等级（AAA-D）、穆迪21等级（Aaa~C）、惠誉20等级（AAA-D）。其中A等级是债务偿还能力充分，被分类为“适合投资”的中上层等级。不仅要经过以财务报表为基础的收益性（销售营业利润率等）分析，还要经过事业投资组合、支配结构、市场内地位、经营透明性等分析企业根本竞争力的复杂而复杂的程序。 如果在这里得到很高的评价，不仅可以发行低利率公司债券的直接效果，还会对品牌形象和地位产生影响。淑明女子大学经济系教授姜仁洙表示：“如果获得A等级，对外信任度就会上升，发行公司债券时不仅可以获得有利的利率，而且有利于吸引海外主要机构的投资。” ● 在新冠疫情期间等危机状况下发挥特有的应对能力 2016年，因韩国部署萨德（末段高空区域防御系统）而勃然大怒的中国采取报复措施，导致现代汽车在中国的销量暴跌，2018年，世界三大信用评级机构之一的标普将现代汽车、起亚的信用等级从原来的A-下调至BBB+，并赋予“负面”的预测，人们甚至担心会进一步下调评价。 僵硬的韩中关系在5年后的今天依然如故，但在信用评价上却完全改变了氛围。今年现代汽车、起亚汽车不仅从标普，还从穆迪、惠誉等其他全球信用评价公司接连获得A等级上调评价。从三大信用评价公司都获得A等级的整车除了现代汽车、起亚之外，只有丰田、本田、奔驰。 有分析认为，这是现代汽车集团迅速应对危机状况的能力带来的结果。实际上，现代汽车和起亚在2022年车载半导体不足等供应网危机中，首次跃居世界销量第三位，发挥了潜力。在日本本田等竞争企业因找不到零部件而生产、销售量暴跌的情况下，提高了销售排名。 世宗大学经营学系教授金大钟（音）解释说：“为了在贸易依赖度高的韩国生存下去，企业们只能重视应对对外状况的能力，在防止新冠大流行期间、生产系统崩溃的同时，还迅速采取了供应网多元化的对策。”

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