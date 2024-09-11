“欧洲被美国和中国排挤，面临实际危险…半导体等需要每年1200万亿韩元的扶持政策”. September. 11, 2024 07:37. by 李智润记者 asap@donga.com. “要想阻止欧洲竞争力的衰落，必须制定超大型扶持政策。” “超级马里奥”前欧洲央行总裁马里奥•德拉吉（照片）9日表示，欧盟的整体竞争力处于“实际存在的危险”，并提出了每年8000亿欧元（约1200万亿韩元）的投资等扶持政策。他警告说：“人工智能（AI）、半导体等尖端产业的发展速度落后于美国、中国等，而且欧盟整体复杂的决策结构等也成为发展的障碍”，“如果现在不应对，将永远处于落后位置。” 德拉吉前总裁9日在欧盟总部所在地比利时布鲁塞尔发表了《欧盟竞争力的未来》报告书。他提出的8000亿欧元约占欧盟国内生产总值（GDP）的4.7%。考虑到第二次世界大战后的1948年，美国向欧洲提议的复兴计划“马歇尔计划”规模是当时欧盟GDP的1%至2%，可以看出其规模有多大。该报告书是应最近成功连任，并将从11月起开启最新5年任期的欧盟执行委员长乌尔祖拉•冯德莱恩的要求制定的。 德拉吉前总裁指出：“最近50年间，没有出现过价值1000亿欧元以上的欧洲企业，2008年世界金融危机以后，欧洲独角兽企业（企业价值10亿美元以上的非上市企业）中有30%离开了欧洲。”革新企业的数量、主要上市企业的市价总额、资本市场规模等已经远远落后于美国，另一方面，美国则陆续引进了《通货膨胀削减法（IRA）》和半导体法等，正在积极吸引外国企业的投资。 对此，他敦促“泛欧洲半导体战略”迫在眉睫。德拉吉前总裁强调说，不是个别成员国，而是整个欧盟要加强半导体投资，对美国等国家的半导体出口限制要齐心协力进行防御。 另外，他还表示，脱碳等目前欧洲的亲环境政策降低了能源技术力，并强调眼下“增长是首要的”。这与俄罗斯侵略乌克兰导致欧洲能源危机浮出水面不无关系。目前欧洲的工业用电价格是美国的约1.6倍。德拉吉前总裁也指出欧洲最大的危机是“昂贵的能源价格”，敦促制定铜、锂等主要产业矿物的确保方案。 德拉吉前总裁在上世纪90年代担任祖国意大利的财政部长时，通过削减政府支出、国营企业民营化等强有力的结构调整，减少了慢性财政赤字，被称为“超级马里奥”。有人评价说，他就任ECB总裁后成功平息了南欧经济危机。

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