结束9个月抗癌治疗的英国太子妃：“穿过黑暗，迎来光明”. September. 11, 2024 07:36. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. “我将与你们同行，手牵着手，肩并着肩。” 今年年初公开与癌症抗争事实的英国太子妃凯特•米德尔顿（42岁）最近表示已经完成了化疗，并向和自己一样与癌症作斗争的患者们送去了鼓励和支持。 凯特王妃9日在“X”上传的视频中表示：“可以告知大家，自己终于完成了化疗，对此感到无比安心。”她说，自己与病魔作斗争，丈夫威廉王子和3个子女等家人也度过了非常艰难的时间，并表示，“必须找到克服暴风肆虐的大海的方法。” 同时，凯特王妃还介绍说：“在与病魔作斗争的过程中，对一直以来认为理所当然的事情也产生了感激之情。”对于和自己一样正在与病魔作斗争的癌症患者—我将与你们同行，手牵着手，肩并着肩。黑暗中会有光明，让这道光芒闪耀吧。 另外，她还介绍说，正在期待不久后回归正式业务进行活动的日子。据英国广播公司（BBC）报道，凯特王妃有可能参加今年11月的显忠日活动、12月的圣诞节演出等对外活动。 但是凯特王妃表示，“为了治愈，旅程很长。为了在没有癌症的状态下生活，我会尽我所能。”这可以解释为，虽然反复进行化疗，但尚未痊愈。 此前，英国王室没有详细公开王室成员的健康状况。但是凯特王妃去年12月参加圣诞节礼拜后，在没有进行特别说明的情况下，长时间没有在公开场合露面，因此出现了病危说、死亡说等。在这种情况下，今年2月她的公公查尔斯三世国王首先公开了自己被诊断出癌症的事实。一个月后，凯特王妃也表示：“在接受其他手术的过程中发现了癌症。”美联社（AP）认为，两人发表后，国民认为王室成员不是单纯的“特权阶层”，而是和自己一样的“平凡人”，因此对整个王室的好感度提高了。

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