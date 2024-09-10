实际领悟. September. 10, 2024 07:57. . 陆军科学化战斗训练团通过利用激光的MILES（多用途集成激光作战训练系统）装备进行模拟战斗训练。用该训练装备每年还举办以民间同好会为对象的竞赛。一次偶然的机会，我得到了参加该活动的机会。 来之后吓了两跳。本以为年轻的预备役或特种部队出身的人会成为主轴，但大肚子的大叔很多，学生们也有。看到连军队都没去过、第一次参加的中学生比预备役大人更坦然、沉着地战斗的样子，真的吓了一跳。 即使是游戏，因为是拿着实枪发射空包弹战斗的战斗，所以担心参加者们会提出抗议或吐露不满，但实际却不存在这种问题，现役军人甚至觉得没有比这更遵守管制，其乐融融。 笔者参加此次活动的理由是为了感受书中所看不到的实战氛围和教训。两天来闻着弹药的味道奔驰在战场上，得到了两个领悟。 第一是确认我所知道的事实。历史学家们最常受到的冷嘲热讽是“你在那个时代生活过吗？”“去过战场吗？”“亲自做过那个吗？”对于这种攻击，有很多话要说，但书本上的知识并不都是脱离现实的假象。这次我们无数次确认了这种一体感。 二是重新认识战场氛围和士兵心理。新的觉悟并非一定是去了解自己不知道的事实。以身高2米、体重140公斤的实际面貌发现了“某人是巨人”的抽象定义。 真正的知识应该是实际知识。被包装成抽象性、模糊性的知识是目前韩国社会因二分法和极端的指责、煽动、只许州官放火，不许百姓点灯的少廉寡耻而受苦的原因。

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