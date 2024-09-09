“请播放高斯林出演的浪漫电影”，成为AI-机器人技术竞技场的家电展示会. September. 09, 2024 07:42. by 柏林=洪锡浩记者 will@donga.com. 7日（当地时间），在德国柏林举行的欧洲最大的家电展示会“IFA 2024”升级为信息技术（IT）、AI、机器人技术的竞技场，让家电展示会略有逊色。 在此次IFA上，展示最先进的AI、机器人技术的企业是三星电子和LG电子。与以往产品阵容不同，两家公司展示了以AI为基础的智能家庭平台为中心，有机连接家电的生态系统。前一天，德国总理奥拉夫•舒尔茨亲自接连访问了三星和LG展台，体验了AI机器人。这是现任德国总理自2006年以后时隔18年再次访问IFA展示场。今年的IFA迎来了100周年。 参观者的目光也集中在AI机器人上。搭载语音助手Bixby的三星电子家庭伴侣机器人“Ballie”用“给○○○打电话”等日常语言下达命令，演示了连接实际电话的功能。LG电子的移动型AI家庭中心（型号Q9）展示了将书放在相当于脸部的显示屏上后，识别题目后，将学习的书籍内容进行摘要朗读的功能。抚摸“脑袋”时，它也会露出微笑的表情。 一位演示者用中文对中国家电企业长虹的人工智能（AI）电视说“请播放瑞恩•高斯林出演的浪漫电影”，该电视回答说“是的，我会播放电影《恋恋笔记本》”。当被问到“女朋友在短信中只发了问号，是什么意思？”时，它回答说“女朋友好像生气了。请先道歉并明确表明立场。”当天在现场见到的长虹相关人士表示：“虽然现在只支持中文使用，但计划将支援语言扩大到英语等，并在欧洲市场上市。”

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