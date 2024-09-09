特朗普和哈里斯不管是谁当选，都会上演“贸易战第二季”. September. 09, 2024 07:41. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. “离开美元的国家将无法与美国做生意。” 美国共和党总统候选人、前总统特朗普对用中国人民币代替美元的国家表示：“将征收100%的关税。”特朗普当地时间7日在大选激战地威斯康星州宣布，将把美中贸易战扩大为“国际储备货币”霸权战，并以报复关税惩罚站在中国一边的国家。 美国大选战越白热化，各候选人的美中贸易战争“第二季”构想就越激化。一直积极应对与美国贸易战的中国也有可能打出报复牌，因此出口依赖度高的韩国经济将夹在美中矛盾之间，难以避开全方位施压。 民主党总统候选人、副总统哈里斯虽然对对华限制惜字如金，但一直暗示将在牵制尖端产业方面采取强硬态度。她在上个月的民主党全党大会演讲中表示：“美国而不是中国将赢得21世纪的竞争。在人工智能、宇宙领域引领世界，不会放弃美国的世界领导力。”有预测称，在10日两名候选人的首次大选电视辩论中，将更加鲜明地公开对华政策基调。 随着两名候选人流露对华政策强硬基调，以半导体为中心的韩国企业有可能在鲸鱼之争中沦为“虾米”的忧虑也越来越大。不仅是韩国企业对中国的投资，与一直与中国讨论人民币贸易体系的印度、巴西等新兴国家的合作也将受到美国限制的影响。最重要的是，在中国设有主要生产线和市场的半导体业界的风险将持续。

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