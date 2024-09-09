“网络漫画宗主国”韩国将举办世界网络漫画庆典. September. 09, 2024 07:40. by 金相雲 sukim@donga.com. 世界网络漫画庆典以及颁奖典礼将在“网络漫画宗主国”韩国举行。 韩国文化体育观光部8日表示，将与首尔市、韩国文化信息振兴院、首尔经济振兴院一起，于26日至29日在首尔圣水洞S FACTORY等地举行“2024世界网络漫画庆典”。其宗旨是，随着网络漫画在世界范围内获得人气，知识产权（IP）向电视剧、电影扩张，为网络漫画粉丝们准备庆典场所。 庆典是以在网络漫画企业的快闪店购买和体验相关商品的方式策划的。庆典期间，将在1个综合据点和附近的3个企业特色馆从上午11点到晚上8点开放快闪店。综合据点1、3楼将举办网络漫画制作公司的快闪店和特别展，企业特色馆将展示以网络漫画世界观为基础的内容。此外，还将进行人工智能（AI）漫画、增强现实（AR）照片卡等实感型内容体验和网络漫画IP连接照片体验、网络漫画作家脱口秀、现场绘画秀等。 26日，评选优秀网络漫画作品的“2024世界网络漫画大奖”将在S FACTORY举行。文体部通过国际征集和大奖委员会的推荐，共审查了104部网络漫画，选定了10部本奖获奖作品和3部特别奖。本奖获奖作品有《全知读者视角》等10部，大奖将在颁奖典礼上公布。

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