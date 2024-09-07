Shorts、Reels、1.5倍速，票价背后面临的真正危机. September. 07, 2024 07:19. . 当一名演员因电影票价上涨而导致没有去电影院观影的发言引起争议时，我想起了今年夏天去过的加利福尼亚某城市的电影院。虽然是位于大型购物中心的多厅电影院，且是去看迪斯尼上映的热门新作，但现场只有两个队伍，我们一家和带着孩子的一个男人。虽然是平日白天，但因为正在放假，所以没想到会这么空。空荡荡的放映厅和动画片中嘈杂的台词形成的不协调让人觉得凄凉。 剧场产业的停滞不只是局限于国内的现象。据市场调查企业comScore透露，去年北美票房收入仅略高于90亿美元。随着《芭比》等大卖作品的爆发，虽然相继大流行时期有所恢复，但仍比之前的2019年减少了20%，比2018年减少了24%。难道是因为票价问题才引发的争议？ 美国票价在国内生产总值（GDP）前20位国家中处于中间水平。据每年公布平均票价指数的The Numbers透露，去年美国平均电影票价为10.78美元。与收入相比，电影票价算是低的。据以韩、美、日、中、法国最低时薪为基准计算观看电影劳动时间的电影振兴委员会的报告书（2021年标准）显示，美国为46分钟，远低于5个国家中间位置的韩国（66分钟）。也就是说，即使价格不贵，观众也会减少。 韩国的电影票价也有与票面价格不同的部分。虽然周末价格为1.5万韩元，但由于通信公司打折等非常普遍，所以很少支付定价。今年上半年，韩国国内电影院的客单价为9768韩元。这一数字比去年下降了3.1%. 虽然归咎价格容易且挥发性强，但在根据个人喜好打开钱包的价值消费时代，仅凭票价很难解释剧场陷入苦战的局面。据《看电影快进的人们》的作者、日本作家稻田豊史透露，Shorts（油管Shorts）、Reels（照片墙Reels）等短内容出演，文化从“欣赏”变成了“消费”的对象，性价比是绝对的标准。这意味着，在10分钟内充满概括故事情节内容的时代，需要坚持2个小时的电影院抛开金钱层面不谈，在时间、机会费用等所有方面都成为了性价比较低的空间。 话剧等舞台艺术反正不能随心所欲地观看，书籍原本就可以决定读者的阅读方式，但电影却不同。在充满看点、时间不足的时代，对觉得剧场被动观看是“低效率”的他们来说，每天都有很多可以快速进入的替代品，这改变了电影的享受方式。 反过来，观众的期待值也大大提高了。因为只有确信可以放弃快速进入和跳过，才会去电影院。在“爆米花大脑”（即刻被刺激所驯服的大脑）和效率性的内容消费中，现在电影院在差别性的经验中还能提供多少具有独立魅力的作品？现在比价格争论更重要的是对此的回答。

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