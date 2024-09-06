以巴停战的最大绊脚石“费城走廊”. September. 06, 2024 08:29. by 李智允记者 asap@donga.com. 位于巴勒斯坦加沙地带南部和埃及之间的长14公里、宽100米的狭窄缓冲地带“费城走廊”已成为阻碍以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯停战谈判的最大绊脚石。以色列总理内塔尼亚胡最近接连表示：“一定要在走廊内驻扎以色列军队。”哈马斯方面针锋相对地表示：“不希望停战的内塔尼亚胡坚持驻扎毫无意义的军队。” 该走廊是加沙地带南部边境唯一一个与以色列没有直接接触的地区。据路透社报道，以色列军队称之为“费城”，但具体原因尚不清楚。 1967年占领加沙地带的以色列在该走廊驻扎了军队。1979年以色列和埃及签订和平协定后，以色列军队撤出了重武器，只剩下有限的兵力。2005年，以色列将加沙地区统治权移交给巴勒斯坦自治政府，从走廊完全撤离。2007年哈马斯驱逐巴自治政府，掌握了加沙的统治权，此后一直由哈马斯管理。 去年10月中东战争爆发，以色列军队今年5月占领了该地区。内塔尼亚胡声称，哈马斯在该走廊下挖地下隧道，走私各种武器和走私物品，“与停战谈判无关，将继续在这里驻扎军队”。他在4日举行的记者会上也主张，如果哈马斯通过这里重新输入武器进行重新武装，“加沙没有未来”。 哈马斯表示，内塔尼亚胡不希望停战，故意将该事项作为重要议题，对于撤军问题也多次改口。哈马斯表示：“如果没有撤军承诺，就不会达成停战协议。”调解双方停战谈判的美国和埃及也要求以色列完全撤军。 哈马斯从2日到4日连续3天公开了8月31日被发现丧命的6名以色列平民人质中一部分生前视频。4日，哈马斯公开了亚历山大·洛瓦诺夫（32岁）、卡梅尔·加特（40岁，女）的视频。

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