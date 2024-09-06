在Deepfake争议中…Telegram月用户增加31万人，创“历史最大增幅”. September. 06, 2024 08:28. by 张恩智记者 jej@donga.com. 据统计，非法传播“深度伪造（Deepfake）”性剥削物的移动聊天工具“电报（Telegram）”的国内月用户数上个月大规模增加，创下历史最大增幅。深度伪造犯罪的严重性被大众所知后，反而有更多的用户流入电报。也有人担心出现模仿犯罪。 5日，据数据平台企业IGAWorks的Mobile Index透露，8月份一个月内，电报的月活跃用户（MAU）为347.1421万人，与前一个月（7月）相比增加了31.1130万人。这一增幅是自2021年3月开始统计安卓和苹果应用程序市场以来的最大规模。 据调查，电报MAU受10多岁用户增加的影响较大。10多岁MAU从7月的41.1754万名增加到了8月的51.1734万名，增加了9.9980万名。占总增幅的32.1%，占最大比重。 也就是说，10多岁青少年在一个月内增加了10万名左右。这是因为国内调查机关对海外平台电报没有管辖权的事实被广泛报道后，出于好奇心，利用电报连接的10多岁青少年剧增。性犯罪1级公认专门检察官（黑带）出身的朴贤珠（音）律师指出：“与因‘N号房事件’而广为人知的非法拍摄物相关犯罪相比，存在犯罪的重大性和严重性并不严重的错误认识”，“最近使用者剧增，也担心会发生模仿犯罪。” 实际上，深度伪造事件的加害者和受害者都是10多岁的比重较大，这也是个问题。据警察厅透露，在集中管制深度伪造的上月26日至30日举报的118件犯罪中，被指定为嫌疑人的33人中，31人是10多岁的青少年。据女性家族部下属的韩国女性人权振兴院透露，从今年1月1日到8月25日，向数字性犯罪受害者支援中心申请深度伪造受害支援的781人中，288人（36.9%）是10岁以下人群。在国内，电报应用程序的年龄等级为12岁以上。

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