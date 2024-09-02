在野党：“为转变局面进行政治报复” VS 执政党：“法律面前人人平等”. September. 02, 2024 07:50. by 尹明真记者 mjlight@donga.com. 共同民主党对正在调查前总统文在寅的女婿徐某的特惠聘用疑惑的检察机关在扣押搜查文在寅的女儿居住地时，在拘捕令上写明文在寅是嫌疑人一事表示强烈反对。包括亲文（亲文在寅）议员在内，李在明代表等亲明（亲李在明）领导层也一致批评说：“这是为转变局面而进行的政治报复调查。”对此，国民力量党反驳道：“谁也不能摆脱对国民感到疑惑的事件的调查。” 李在明1日表明立场称：“坚决排斥政治报复。要记住，报复前政权、镇压在野党不会改善民生，也不会改变局面”。共同民主党也以发言人黄贞娥（音）的名义发表正式评论表示：“检方什么时候开始成为把法律随意拿来添加的麦芽糖贩子了? 再使劲抖搂也抖不出什么东西，所以正在‘硬生生’地写创作小说。” 文在寅青瓦台及内阁出身的37名亲文倾向议员当天在国会召开记者会表示：“回避真相、按照自己画好的的图制造并不存在的罪行。哪怕从现在起也要停止对前任总统的牵强政治报复。立即停止毫无意义、不公正的剑舞！”曾在文在寅政府担任国政状况室室长的尹建永议员反对称：“以是文在寅的孙子为由没收（文在寅的孙子）小学生的iPad，这是常识吗？”对此，全州地方检察厅反驳称：“没有没收过文在寅孙子的学习用iPad。”尹建永再次反驳称，今年1月全州地方检察厅从女婿徐某家拿走的没收物品中包括iPad。 曾在文在寅青瓦台担任民政首席秘书的革新党代表曹国，前一天就徐某涉嫌特惠录用一事接受检方调查后，在接受记者采访时表示：“希望检方用哪怕是现在对文在寅及其家人的调查力量的百分之一，调查活着的当权人物尹锡悦总统和夫人金建希。” 对于在野党的反对，国民力量党发言人郑光宰表示：“我认为这将成为在法律面前展现平等的契机。”

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