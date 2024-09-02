急诊室危机全面爆发……夜间-周末急诊室关闭潮扩散. September. 02, 2024 07:49. by 赵维拉记者、忠州=张基宇记者 jyr0101@donga.com. 1日下午3点。忠北忠州市建国大学忠州医院急诊室灯火熄灭，一片寂静。处于生死关头的患者和监护人、救护车出入的入口也空空如也。玻璃门上贴着的“365天24小时专科医生常驻”字句旁边贴着“急诊室临时关闭”的新提示语。当天在医院见到的一位住院患者说：“住在忠州的熟人最近辗转于5个急诊室，因没有地方接收而死亡。担心这样的事情还会继续发生。” 随着医疗空白的长期化，中断运营的大型医院急诊室正在增加。到上个月为止，顺天乡大学天安医院、忠北大学医院等只是暂时关闭一两天急诊室或减少部分诊疗的水平，但从本月开始出现了无限期中断周末或夜间诊疗的医院。 建国大学忠州医院决定从1日开始运营急诊室，运营时间为平日上午9点到晚上9点。急诊室平日夜间和周末关门，中秋连休时也不运营急诊室。医院方面表示：“在急诊医学科工作的7名专科医生全部表明了辞职意向，其中5人实际上离开了医院，这是不可避免的措施。” 15名急诊医学科专科医生中有8人离开医院的世宗忠南大学医院也从1日开始中断了夜间急诊室的运营。5名急诊医学科专科医生中有2人暂时停职的江原大学医院将从2日开始中断夜间成人诊疗。

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