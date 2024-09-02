检方调查金建希女士引发专业性危机后遗症. September. 02, 2024 07:49. . 本以为艰难的争论会结束。2014年发生的“世越”号事件以后的10年间，政府层面成立的公共调查机构就有特别调查委员会（2015年成立）、船体调查委员会（2017年）、社会惨案特别委员会（2019年）。特别是造船海洋、船舶工学专家多数参与的船体调查委员会和社会惨案委员会活动期间，很多人期待能查明真正的原因。 随着委员会进行调查，相比潜水艇等外部冲突引起的碰撞说（外力说），更注重船舶本身的缺陷说（内因说）的科学结论得到了支持。但越是这样，专家们越是离开了委员会。这主要是因为无法承受“与朴槿惠政府时期结论相同”的社会压力。至今为止，各种委员会得出的结论只有“可能是船体缺陷，也可能是外部冲突”等笼统的内容。事实上，有关世越号的各种阴谋论至今仍未消失。 该事件是韩国社会专家们面临危机的代表性事件。专家的危机是在威胁专业性的各种社会压力下，再加上专家们没有努力或意志守护专业性的时候发生的。这不仅仅是韩国独有的特点。美国政治学家汤姆·尼科尔斯在著作《专家和劲敌们》（2017年）中，赤裸裸地指出了专家们的声音逐渐失去立足之地的美国面貌。这似乎是在世界各地看到的景象。 在韩国社会，长期以来法律界人士和医疗界人士被认为是代表性的专家集团。具有讽刺意味的是，最近面临危机的就是这两个集团。仔细观察记者负责采访的法律界，对法律界人士的不信任比任何时候都强烈。其中，还经常目睹刑事司法领域、检察机关的危机似乎已经达到临界值的情况。 最具象征性的事件是检察机关内部围绕总统夫人金建希女士的调查产生的矛盾。在第三场所对金女士进行非公开面对面调查而引发的该争议，随着在迪奥包事件处理之前检察总长打出“召开调查审议委员会”这张牌，正走向顶点。李沅䄷总长表示，“调查组的证据判断、法理解释已忠实完成。将提高公正性，了结后不留争议”，组成了“调查审议委员会”。 每当检察机关进行引起社会争议的调查时，都会经常发表这样的句子。即“只根据证据”“根据法理按照原则进行调查”等。先是声称证据和法理没有问题，同时又称金建希事件要接受外部专家的判断，因此很多人对此摇头。 重要的是，调查金女士事件的检察机关，其有义务保持公正的专业性受到了怀疑，甚至到了令人怀疑其法律专业性的程度。有权人的家属可以在检察厅以外的地方接受调查，不用担心外部的视线，因此，今后无论是谁、即使提出同样的要求，检察机关也将无话可说。这无异于是失去了“法律面前人人平等”这一法言和“公正调查”这一专业性的残酷结果。 刑事司法专家、威胁检察机关的“强敌”是谁制造的，检察机关组织现在应该自己反思一下。

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