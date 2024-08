孙兴慜主场梅开二度, 带领球队赢得新赛季联赛首胜. August. 26, 2024 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. 孙兴慜(托特纳姆热刺队)在本赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第二场比赛中梅开二度,带领球队以4球优势赢得一场大胜。25日,孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与埃弗顿队的2024~2025赛季EPL第2轮主场比赛中,在上半场第25分钟和下半场第32分钟攻入本队的第2、4粒进球,帮助球队以4比0完胜对手。20日与莱斯特城队的揭幕战上以1比1与对手战平的托特纳姆热刺队在第二场比赛中收获了赛季首胜。 上半场的首粒进球充分体现了孙兴慜在比赛中的高度专注力。当天作为前锋首发出场的孙兴慜,在1比0领先的情况下,向从后卫那里接过球的埃弗顿守门员乔丹•皮克福德施压,抢断球后攻入了空荡荡的球门。在以3比0领先的下半场,孙兴慜从抢断对方球后奔驰70多米的后卫米奇•范德芬脚下接过传球,左脚射门得分。凭借多粒进球为胜利做出贡献的孙兴慜在当天的比赛结束后被评为相当于本场比赛最佳球员的“Man Of The Match”。粉丝投票结果显示,他获得了65.8%的支持率。《足球伦敦》当天给孙兴慜打了9分。迎来EPL第10个赛季的孙兴慜通过当天的比赛,除了出道赛季之外,连续9个赛季都取得了两位数的进球。本场比赛他打进了个人英超联赛第121粒、122粒进球,跃居联赛历史进球榜第21位。 当天打满全场的孙兴慜表示:“上周(与莱斯特城队的比赛)真的很失望。虽然以压倒性的优势控制了比赛,但还是做出了不好的决定和传球,但今天大家都表现出了威胁性,做出了正确的决定。”托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁就孙兴慜最近表示“想在托特纳姆热刺队夺冠,被称为传奇”这件事,对此他称赞道:“虽然没有(为了成为传奇)确定的标准,但我相信孙兴慜将来退役时,他会在托特纳姆热刺队中成为受人尊敬的队友,对此我毫不怀疑。”接着,他补充道,“我喜欢他,是因为他依然有动力去实现更多的目标。”在与莱斯特城队的比赛当时,部分当地媒体曾表示“应该把孙兴慜列入放逐名单”,孙兴慜当天的表现平息了苛评。 同一天,曼城队的“怪物前锋”埃尔林•哈兰德在与伊普斯维奇队的主场比赛中上演帽子戏法,帮助球队以4比1反败为胜。在上半场第12分钟凭借点球将比分扳成1比1平的哈兰德在上半场第16分钟、下半场第43分钟攻入追加进球,成为本赛季第一个帽子戏法的主人公。 进入联赛第3年的哈兰德在68场比赛中7次上演了帽子戏法,在历届该领域并列排在第7位。与同样7次上演帽子戏法的韦恩•鲁尼(退役)的491场比赛相比,速度要快7倍以上。该领域排名第一的是塞尔吉奥•阿奎罗(退役•275场)的12次。最近2个赛季连续获得联赛最佳射手奖的哈兰德兰凭借本赛季第4粒进球,跃居射手榜首位。孙兴慜和布莱顿队的丹尼•维尔贝克(以上2球)并列排在第2位。 法甲巴黎圣日耳曼队(PSG)所在的李刚仁自开赛以来连续两场比赛都有进球入账。24日,在法国巴黎举行的与蒙彼利埃队的联赛第2轮主场比赛中,李刚仁在下半场第17分钟替补上场,时隔20分钟后在禁区外左脚远射,为当天球队第6次得分。PSG队当天以6比0完胜对手,取得了2连胜。

