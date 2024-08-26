韩美师团级联合登陆演习今日起举行. August. 26, 2024 07:48. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩美海军和海军陆战队的大规模联合登陆演习“2024双龙演习”将于本月26日至下月7日在东海岸和庆北浦项一带举行。 双龙演习是在韩美联合军演“乙支自由护盾”期间进行的师团级联合登陆演习。内容包括朝鲜全面南侵等有事时，韩美海军和海军陆战队确保东海岸的海上桥头堡后，在最短时间内投入大规模联合战斗力到朝鲜后方，向内陆进攻。朝鲜过去曾经声称：“这是进攻平壤的演习。”双龙演习在文在寅政府时期的2018年以后因无核化协商等原因被中断，但在5年后的去年恢复活，演习规模从旅团级扩大到师团级。 美国海军两栖攻击舰（42000吨）和韩国军队两艘大型运输舰（14000吨）等40多艘舰艇将参加此次演习。美国海军陆战队的F-35B垂直起降隐形战斗机和韩国海军的登陆机动直升机等40多架飞机和40多辆登陆突击装甲车也将投入战斗。参加兵力在1万名以上。去年首次参加双龙演习的英国海军陆战队“科曼多”今年也将参加演习。 到去年演习为止，韩美海军陆战队指挥部在不同的船上指挥了演习。但据韩国军方透露，今年将首次组成联合参谋团，在韩国海军的“马罗岛”号舰（大型运输舰）上统一指挥登陆作战。去年9月成立的无人机作战司令部今年将首次参加双龙演习。无人机司令部是由陆海空军和海军陆战队组成的国军最早的联合战斗部队，在此次训练中将负责利用无人机进行事先侦察的任务。 演习以护送登陆部队安全向目标地区移动开始。接下来依次是净海（扫雷）作战、事前登陆目标区域监视侦察及事先消除威胁因素的先遣部队作战、对登陆目标区域进行大规模火力支援及“决定性行动”空中、海上突击和确保目标等。在下月初实施的“决定性行动”阶段，韩美联合及联合战斗力将在海上和空中大规模展开，展示压倒性的战斗力和联合登陆作战执行能力。

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