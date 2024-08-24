韩东勋就任党代表一个月，与亲尹派系也实行一对一吃饭政治. August. 24, 2024 07:34. by 赵权亨记者 buzz@donga.com. 到23日就任执政党国民力量党代表满一个月的韩东勋（照片）表示：“我是不怎么能忍的，但一个月来忍了很多。应该把民生打造成朝野政治的战场。”韩东勋与因政策委议长留任问题意见对立的郑点植议员、全党大会时支持其他党代表候选人的印曜翰议员、金在原最高委员等以一对一等分头餐叙的方式见了面。韩东勋方面的核心相关人士表示：“韩代表还会见了多少有些别扭的人士。他发出了‘我们一起搞政治吧’的信息。” 韩东勋当天出席在党部大楼举行的党“青年领导人培养项目结业式”，并表示：“我之所以能来到这里，原因之一也许是在支持者们看来我能战斗。我最大限度地克制了政治攻防战。”他与记者们见面时解释说：“我的意思并不是不为国民进行所需要的任何斗争，而是在废除金融投资所得税等能够为国民创造业绩的领域进行建设性的斗争。” 韩东勋就任党代表后，没有对共同民主党代表李在明进行直接批评。执政党相关人士表示：“韩代表没有发挥突出和抨击李代表司法风险的特长，而是将方向转向了民生。” 韩东勋就任代表后，通过早餐-午餐-晚餐等“一日三餐”和中间的茶谈等，不断尝试将外延扩大到亲尹锡悦派系。据悉，他还与在全党大会上竞争过的五选议员尹相现单独共同用餐。一名亲尹议员说：“（他们）聊得非常舒服。听完了所有内容，并试图确定方向。”另一名重量级议员表示：“这一过程，是韩代表为了重新创建政权的目标，正在寻找应该做点什么才是正确的。”不过，一名亲尹重要议员表示：“这是共享各自想法的轻松场合。在决定特定案件时，如何倾听议员的声音非常重要。” 国民力量党内仍然有人反对韩东勋提议的“举荐第三方的蔡上等兵特检法”。韩东勋当天接受记者采访时，被问到“有人指出应该提高党内控制力”时回答说：“像共同民主党一样，无条件遵从某一个人所讲，是不正常的。有分歧的部分透明地缩小的过程才是真正的政治。”

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