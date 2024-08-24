已故演员李善均将在今年釜山国际电影节上与观众见面. August. 24, 2024 07:34. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 已故演员李善均被选为釜山国际电影节（BIFF）韩国电影功劳奖（又称贡献奖）获奖者。在10月举行的电影节上，将举行纪念他的《温暖的人，李善均》特别企划节目。 釜山国际电影节执行委员会23日表示，李善均演员被选为今年韩国电影功劳奖的获奖者，该奖颁发给为韩国电影地位提升、全球发展作出贡献的电影人。颁奖仪式将在10月2日电影节开幕式上举行。 纪念故人的特别企划节目由他的6部代表作上映会和特别谈话活动组成。上映作品包括获得2010年拉斯帕尔马斯国际电影节最佳男主角奖的《坡州》（2009年）、《我们善姬》（2013年）、《走到尽头》（2014年）等3部李善均作为电影演员被大众记在心里的故人的早期作品。在《坡州》中饰演运动圈出身的具有使命意识人物的李善均被评价为细腻地刻画了双重角色。在《走到尽头》中，故人饰演一名不道德的刑警，展现了强烈的动作戏和充满紧张感的优秀演技。 与此同时，届时还将上映韩国电影首次在戛纳电影节上获得金棕榈奖并包揽美国奥斯卡奖4冠王的《寄生虫》（2019年）和饰演与总统暗杀事件有牵连的正直军人的故人的最后一部作品《幸福的国家》（2024年）。另外，通过平淡温暖的演技给众多观众带来安慰的电视剧《我的大叔》（2018年）也将通过大银幕与观众见面。该剧全长16集，电影节计划放映第5集，这一集充分展现出他饰演的角色朴东勋的情感气息。第29届釜山国际电影节将于10月2日至11日在釜山电影殿堂一带举行，为期10天。

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