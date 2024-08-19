哈里斯挺进原本由共和党占优势的“阳光地带”四州. August. 19, 2024 08:40. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 美国副总统兼民主党总统候选人哈里斯在此前被评价为共和党占优势的南部4个摇摆州，也威胁着共和党总统候选人特朗普。在左右今年11月总统选举局势的7个摇摆州中，此前普遍认为共和党在衰落的工业区即“铁锈地带”中占据优势，在因温暖气候而被称为“阳光地带”的南部4个州中占据优势，但最近哈里斯在“阳光地带”也取得了突飞猛进的成绩。 《纽约时报》和锡耶纳大学17日在北卡罗来纳州、佐治亚州、亚利桑那州和内华达州等4个“阳光地带”对两名候选人的支持率进行了调查。结果显示，哈里斯在亚利桑那州获得50%的支持率，以5个百分点的差距战胜特朗普（45%）。 哈里斯在北卡罗来纳州也获得了49%的支持率，领先于特朗普（47%）。拜登总统在2020年总统选举时在北卡罗来纳州败给了特朗普，但这一局面正在发生变化。 不过，特朗普在佐治亚州的支持率为50%，超过哈里斯（46%）。他在内华达州也以48%的支持率略微领先于哈里斯（47%）。 《纽约时报》对此分析说，在“阳光地带”选民中，因亲以色列政策等而在支持拜登方面犹豫不决的年轻人、非白人、女性选民等正在支持哈里斯。实际上，哈里斯得到了4个州84%的黑人选民和54%的拉丁裔选民的支持。 预计该地区女性选民也将表示支持。亚利桑那州和内华达州最近决定在11月总统选举当天同时举行在州宪法中明示堕胎权利的居民投票。这将有利于美国首位女副总统、此前一直拥护堕胎权的哈里斯。 《华盛顿邮报》16日也根据自己的预测模型分析说，哈里斯赢得大选的可能性超过了特朗普。美国大选的胜者要在50个州的合计538名选举人中获得过半数（270名）。《华盛顿邮报》认为，按照目前的形势，特朗普在“铁锈地带”3个州、“阳光地带”4个州等7个摇摆州全部获胜，但哈里斯只要在“铁锈地带”3个州或4个“太阳地带”中有一个州获胜，就能确保270张选票。 分析认为，这是因为民主党的根据地加利福尼亚州（54名选举人）、纽约州（28名选举人）等地区有很多选举人。这意味着，由于容易确保固定票数，在竞争州只要有一部分获胜，进入白宫的可能性就会增大。

한국어