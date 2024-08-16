“不在俱乐部而是在寺庙里寻找伴侣……对待异性的心态会发生变化”. August. 16, 2024 07:50. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “如果不在俱乐部（夜店、会所）而是在寺庙里见面的话……对待异性的心态就会不同吧。” 10日在江原襄阳洛山寺见到的妙将大师（大韩佛教曹溪宗社会福祉财团代表理事•照片•音译）在被问及为什么在寺庙里安排男女相亲（《我将前往寺庙》）时做出了上述回答。《我将前往寺庙》是介绍20、30多岁男女年轻人见面的财团节目。这是从以未婚男女的相遇为素材的电视节目《我是单身》中借用了名字。自去年11月开始第一季以来，人气逐渐上升，9日和10日在洛山寺举行的第五季中，共有1501人报名参加只有20人参与的比赛，竞争率分别为男性70.1比1和女性77.3比1。 《我将前往寺庙》的始祖是财团从2013年开始进行的“见面 寺庙寄宿”。妙将大师说：“当时以寺庙寄宿为基础，加入了异性间的见面，比起见面，更注重寺庙寄宿，因此几乎没有申请者。”因此，初期由于参加者不足，职员也参与其中。 勉强维持命脉的“见面 寺庙寄宿”在去年8月妙将大师就任代表理事后脱胎换骨。妙将大师表示：“这是一个非常好的节目，但之前被现有的习惯和想法所束缚，没能很好地发挥出来。去年重启了在新冠病毒疫情期间暂时中断的节目，并提议彻底改变。这似乎符合年轻人的需求。” 首先，节目概念完全从寺庙寄宿中心转变为相亲中心 。“在‘见面 寺庙寄宿’看到，女性参加者都化着浓妆，穿着正装和高跟鞋。一到那里就换上寺庙寄宿的衣服，异性之间会感受到魅力吗？现在头3个小时左右穿着来的衣服，给彼此见面的时间。不是来寺庙住宿，而是来相亲的吧？哈哈哈。” 原定在寺庙的就寝时间（晚上9点）也推迟到晚上11点半。妙将大师说：“让远道而来的热血沸腾的年轻人晚上9点睡觉，会不会太苛刻了”，“因为场所也会产生很大的影响，所以第一季和第二季的时候在首尔钟路区曹溪寺举行，但渐渐地随着季节的变化在地方寺庙举行。”因此，今年4月和6月在鲜花盛开的仁川江华传灯寺和忠南公州麻谷寺进行了节目。这次在洛山寺进行节目也是为了增加夏天、休假、大海等魅力元素。 受到外国媒体采访，关注度很高的《我将前往寺庙》正在征求参加者的同意公开面容。原本认为，因为这个很多人似乎不愿意参加，但出乎意料的是，喜欢这种变化（公开面容）的人更多。妙将大师表示：“这是连我们都没有想到的部分，但是因为社会变得相互不信任，所以参加者们反而认为这是验证的一个阶段，持肯定态度。”他们认为，如果知道自己的脸被公开，想隐瞒过去所做坏事的人无论如何都不会参加。 妙将大师表示，见面的场所是寺庙，这也成为增加彼此好感的要素。“寺庙、佛教、信仰这些要素比起在夜店或猎艳篷车见面，似乎更能让人相信彼此。不是想轻松地玩，而是想让你看到真诚地与人交往。也许是因为世界变得无比轻浮，所以没有机会，最近的年轻人也一直希望真诚地见面。” 此次洛山寺《我将前往寺庙》中，20人中诞生了6对情侣。但是他们是如何突破超过70比1的竞争率的呢？妙将大师说：“选择自己多么真诚地表达自己想要与异性见面的心情。申请书上根本没要求写宗教信仰，也不看外貌和职业。” 《我将前往寺庙》节目在上个月的第13届人口日活动中，因改善大众对低出生率问题的认识而受到了总统的表彰。妙将大师表示：“可能是因为《我将前往寺庙》大受欢迎，最近40~50多岁的人，甚至《回归单身》方面也不断有人打电话要求为我们制作节目”，“虽然不是《回归单身》的程度，但40多岁的人正在认真讨论中。”

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