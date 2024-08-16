专栏：“100次跑完100公里以上的超级马拉松……享受着跑步，膝盖好好的”. August. 16, 2024 07:50. . 喜欢登山，从2004年开始了马拉松。他遇到了以高中校友为主的徽文校友马拉松同好会（以下简称徽马同）。从公司退休后从2年前开始开个人出租车的李汉久（63岁•音译）在上个月27日第500次跑完了全程马拉松42.195公里，4日第100次跑完了100公里以上的超级马拉松。20年来，他参加比赛，仅跑的距离就超过了3.1万公里。 “在爬山的过程中，2003年偶然的机会参加了10公里短距离马拉松比赛。成绩是52分左右，但其他人说这个成绩很好，让我跑马拉松。但后来还是没下决心去跑，直到后来遇到了徽马同。从2004年1月开始，我们一起奔跑。” 徽马同每月第二个、第四个周六下午3点在首尔汉江汝矣岛公园或南山见面一起跑步。可能是因为登山多到可以纵贯白头大干的程度，下肢发达，在马拉松上也畅通无阻。2004年3月他首次挑战全程马拉松，以4小时56分跑完全程。当年年末以4小时30分跑完全程，2005年10月更是3小时58分就跑完全程，首次不到4小时就完赛。他的最好成绩是2012年3月在首尔马拉松兼东亚马拉松大会上创下的3小时32分。东亚马拉松大会从2005年开始一次也没有落下过。李某表示，2012年是自己个人马拉松成绩最好的一年。他连续100次跑完了马拉松全程，2次跑完100公里的超级马拉松，成功完成横穿大韩民国的308公里跑步。横穿大韩民国的308公里从仁川江华出发，终点是在江原江陵镜浦台。 “2009年我第一次跑完超级马拉松。跑完全程马拉松的时候自然而然地看到了超级马拉松。当年4月跑完了在首尔南山举行的50公里比赛，6月首次用13小时50分钟跑完了100公里。与全程马拉松并行，1年跑了2、3次100公里以上，2017年加入了1961年出生的属牛者超级马拉松团体，正式开始奔跑。” “属牛者超级马拉松团体”不是一起训练，而是一起参加全国超级马拉松大赛的同好会。李某在2017年参加了8次、2018年17次、2019年足足参加了25次100公里以上的比赛。2019年6月的200公里比赛耗时34小时42分跑完。他的100公里个人最好成绩是2018年11月创下的11小时33分。但他平时跑得不算快，成绩大多在13个小时到16个小时之间。 “人们一提到超级马拉松首先就会产生恐惧心理。但是实际比想象中要简单。我走上坡路，只在平地和下坡路跑步。重要的是你全然不在乎记录。累了就休息一会儿再走。有些人为了在10个小时内完赛而拼命奔跑，那样身体可能会垮掉。到目前为止，我一次都没有受过伤。” 李某在马拉松开始初期进行了系统性的训练，但是从某个瞬间开始就不进行训练，只参加比赛。李某说：“要想在4小时以内跑完全程，需要进行训练。但是训练成了我的压力。每天跑步并不容易。因此，自从跑完50次全程马拉松后，就没有再进行训练，只参加比赛。”相反，他几乎每个周末都参加比赛。全国的马拉松比赛几乎都跑遍了。 但他说，开出租车时，每天只能走600至700步，需要训练。2020年新冠病毒疫情扩散后，马拉松比赛大幅减少，这也降低了他的竞技水平。因为参赛大会数量减少了。结果，在最近的全程马拉松上他很难跑进4小时以内，100公里大会也远远超过了16个小时。“快乐奔跑”也需要具备基本的体力。由此他重新开始了训练。 李某将参加17日在釜山海云台举行的第20届釜山夏季海滩超级马拉松100公里比赛。第100次完成100公里比赛后，时隔2周再次参加比赛。到目前为止，在100公里跑过100次以上的选手中，他是国内第36位。 “是想法的差异。我参加超级马拉松比赛时，与熟人交谈，愉快地奔跑。想找回闲暇时间。跑完全程的话，感觉身体里的所有残渣都流失了。就是因为这种乐趣才奔跑的。”

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