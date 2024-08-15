奥运会金牌得主高宝璟：“新目标是在大满贯赛事上再次夺冠”. August. 15, 2024 08:18. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我的目标是再次在大满贯赛事上夺冠。” 在巴黎奥运会女子高尔夫比赛中获得金牌并进入美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛名人堂的新西兰侨胞高宝璟（27岁•照片），在LPGA巡回赛ISPS苏格兰女子公开赛开幕前一天的14日，在记者会上做出了上述表示。当被问及“包括获得奥运会金牌在内，该实现的都实现了，但还有没有目标”时，她回答说：“在退役之前，如果能再在大满贯赛事上夺冠就好了。” 高宝璟在LPGA巡回赛上获得了包括2个大满贯赛冠军在内的20个冠军。但是高宝璟在2016年雪佛龙锦标赛的前身—全日空锦标赛上夺冠后，8年来在大满贯赛事上一直未能取得胜利。 高宝璟表示，“在巴黎奥运会开始之前，我曾和队友们说过，如果获得金牌，就不会参加在不久后举行的苏格兰女子公开赛。但是当我走向奥运会领奖台时，被我的一名教练问到‘下一个目标是什么’时，我改变了想法。”她决定参加在苏格兰艾尔郡的敦唐纳德林克斯球场举行的苏格兰女子公开赛，为22日开幕的本赛季LPGA巡回赛最后一场大满贯赛事AIG女子公开赛做准备。AIG女子公开赛也将在苏格兰圣安德鲁斯老球场举行。高尔夫专门杂志《高尔夫文摘》当天报道称，“高宝璟在最后一次大满贯赛事夺冠后，11次进入大满贯赛事前十名”，“为了延续在巴黎的气势，高宝璟为了熟悉苏格兰的‘林克斯风格球场’，将强行参加苏格兰女子公开赛。” 曾一度表示只会在30岁之前作为选手参赛的高宝璟表示，“（当时）不知道为什么说了那样的话。这是需要深思熟虑的问题，似乎不是一夜之间就能决定的问题。”她说：“在打高尔夫球的过程中，确实有一种打得糟糕的时候想马上退役，打得顺的时候可以永远继续下去的感觉。今年不会是最后一年”，暗示暂时不会隐退。

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