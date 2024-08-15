“医疗空白6个月，心脏手术要到国外去做”. August. 15, 2024 08:17. by 光州=金素英记者、朴景民记者 ksy@donga.com、mean@donga.com. “如果是平时的话，诊疗后就会在一二周内把心脏手术日期定下来，但现在等待一两个月的情况非常普遍。越到年底，情况可能会越严重，所以很担心。” 记者12日在光州全南大学医院见到了心脏血管胸部外科教授郑仁锡（音）。郑教授惭愧地表示：“心脏手术没有什么不急的，看到焦急等待手术日期的患者，我很着急，真没脸见他们。” 郑教授当天也在为重症监护室的肺动脉高血压患者突然出血进行治疗时，抽空接受了采访。由于此次医政矛盾事件，3名专攻医生中有2名辞职，郑教授连续半年每周工作100个小时，剩下的时间在家中处于“等待联系”状态。在长达1个小时的对话中，郑教授的手机接连响起了找他的电话铃声。对话结束后，他说，“要去治疗因肺炎住院的2岁孩子”，跑向了小儿重症监护室。 政府宣布医科大学（学院）扩招后，自2月19日专攻医生（实习医生、住院医师）离开医院已经过了6个月。虽然从下个月开始高考随时招生等入学考试正式开始，但医政矛盾并没有出现得到缓解的迹象。相反，随着紧急诊疗体系的延续，与“拯救必需医疗和地方医疗”的医科大学扩招宗旨不同，必需、地方、应急医疗的崩溃将全面展开，有人担心不久后会发生医疗大乱。 处理心脏和肺的心脏血管胸部外科不仅工作强度高，医疗诉讼危险大，而且很难开院，因此被认为是代表性的回避科。在专攻医生离开医院之前，人力短缺也很严重，经过医疗空白事态，实际上面临了命脉被切断的危机。 上月底结束的下半年专攻医生招募时，虽然招募了133人，但只有心血管、胸部外科没有一名报名者。连心血管、胸部外科的专门医生，也认为没有未来，以非首都圈为中心离开了医院，诊疗系统崩溃正在加速。大韩心血管胸部外科学会企划宣传委员长郑义硕（音，江北三星医院教授）担心地表示：“不久后将回到只有‘认识人’才能在医院接受胸部外科治疗的20世纪70年代。”也有人说，可能会出现小儿心脏手术等胸部外科内的稀有专业不久后就要出国接受手术的情况。首都圈某大学医院教授表示：“医生之间也说，为了应对家人突然生病的情况，应该提前结识胸部外科医生。”

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