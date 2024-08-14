“为了符合政府的标准，增加了电动汽车充电器……”公寓陷入混乱. August. 14, 2024 08:03. by 李采完记者、徐智元记者 chaewani@donga.com. “电动汽车充电站位于地下，而且周围也没有灭火器，所以很不安。” 13日在首尔西大门区某公寓地下停车场见到的居民金某（27岁）说：“故意不想在电动汽车附近停车。”该公寓有3台电动汽车充电设施，但没有灭火器. 当天，东亚日报采访团以仁川青罗电动汽车火灾事件为契机，参观了首尔一带的10处公寓。结果，9处没有应对电动汽车火灾的灭火设施。记者来到西大门区的另一栋公寓，电动汽车充电器旁边摆放着空调室外机。居民崔某（28岁）表示：“室外也很热，担心电动车充电时火势会蔓延。夏天室外机火灾也很多，所以更加担心。”在首尔中区某公寓地下停车场，电动汽车充电设施附近摆放着垃圾分类回收箱。如果发生火灾，火势很有可能转移到垃圾上。 地方自治团体很难强制要求民间设施配备灭火器或整顿环境。根据环保汽车开发及普及促进相关法律，虽然有电动汽车充电设施及专用停车区域设置规定，但没有火灾预防及应对相关规定。首尔某自治区相关人士解释说：“因为没有管制权限，所以除了向公寓等发送诱导地面停车的公文之外，没有其他可以做的事情。” 对于法律空白，地方自治团体正在自行制定对策。首尔瑞草区开始构建检查区内电动汽车充电站等的火灾应对系统。12日，在瑞草区盘浦覆盖川公营停车场，在陪同检查区内电动汽车充电站的过程中，专家以电压、电流、电线、充电器端子、漏线等5种火灾危险因素为中心，对充电站进行了检查。由于火灾危险因素无法用肉眼识别，所以动用了计量器、热成像摄像机等设备。检查企业代表金德基（66岁）再次强调：“电动汽车设施周围不要放置可能着火的物品，最好一定要配备灭火器。” 专家们建议，应该制定预防电动汽车相关火灾的法律依据。庆一大学消防防灾学系教授李永柱（音）指出：“电动汽车充电设施附近的堆积物、可燃物等都对火灾扩散有贡献，因此有必要进行管理。但是目前相关法律不完善，没有强制的方法，因此首先要制定法律依据。”

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